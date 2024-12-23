Merkezefendi Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali, Denizlililerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Üç gün süren etkinlikte el emeği ürünler sergilenirken, konserler, seminerler ve söyleşilerle dolu bir program sunuldu. Festivale Türkiye’nin çeşitli illerinden katılan kadın girişimciler, ürünlerini Merkezefendi Kültür Merkezi'nde sergiledi.

Dolu dolu etkinlik programı

Festival boyunca pek çok etkinlik düzenlendi. Yazar Dilek Cesur’un “Rota Yeniden Oluşturuluyor” başlıklı semineri, kadın belediye başkanlarının katıldığı söyleşi, Ceren Özdemir ve Ritmin Melekleri’nin gösterileri, Güvenç Yıldırım’ın konseri ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Etkinlikler, kadın girişimcilerin üretim gücünü ve sanatsal değerlerini vurguladı.

Denizlililerden büyük ilgi

Festivalde açılan stantlarda kadın girişimciler tarafından hazırlanan el emeği ürünler satışa sunuldu. Denizlililer hem bu ürünleri satın alarak girişimci kadınlara destek oldu hem de festivalin sunduğu kültürel etkinliklere katılarak keyifli vakit geçirdi.

Başkan Şeniz Doğan’dan teşekkür

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, festivalin kapanışında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Kadınlarımızın üretimini ve emeğini her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Festivalimize stantlarıyla renk katan girişimcilerimize, etkinliklerimize katılan değerli misafirlerimize ve bu coşkuyu sahiplenen hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyorum.”

Merkezefendi Belediyesi’nin kadın girişimciliğini destekleyen bu festivali, yerel üretimi teşvik ederek ekonomiye katkı sunmaya devam ediyor. Başkan Şeniz Doğan, benzer etkinliklerin sürdürüleceğini ve kadın emeğinin her zaman ön planda tutulacağını belirtti.