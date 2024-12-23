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Hayranlarına korkulacak bir durum olmadığı mesajı veren Levent'in sağlık durumu birkaç gün içinde netlik kazanacak.

Doktoru Profesör Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, Levent'in bu sabah göğüs ağrıları sebebiyle müşahede altına alındığını belirtti. Tedbir amaçlı hastaneye yatırılan sanatçının durumunun yarın sabah yapılacak anjiyo sonrası belli olacağı açıklandı.

Ahbap Derneği'nin kurucusu ve ünlü sanatçı Haluk Levent , göğsündeki ağrılar nedeniyle hastane ye kaldırıldı. Sağlık durumu yapılacak anjiyo sonrasında netleşecek.

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