İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 2 milyon 526 bin 729 aracın kontrol edildiğini ve 434 bin 129 araç ve sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. Denetimlerde, trafik kurallarına uymayan sürücülere çeşitli cezalar kesildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre, 25 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde toplamda 2 milyon 526 bin 729 araç kontrol edildi. Denetimlerin sonucunda, 434 bin 129 araç ve sürücüye çeşitli işlemler uygulandı. Bu süreçte, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik olarak:

Işıklı veya sesli uyarı cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanılan 246 sürücüye,

Hız ihlali yapan 120 bin 218 sürücüye,

Periyodik muayenesi yapılmamış araç kullanan 24 bin 968 sürücüye,

Emniyet kemeri takmayan 18 bin 319 sürücüye,

Sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 88 sürücüye,

Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 691 sürücüye işlem uygulandı.

Bakan Yerlikaya, "Yolculuklar sizi sevdiklerinize kavuşturmak için var"

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti ve sürücülere çağrıda bulundu: “Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.” Bu mesaj, trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek amacıyla verilen önemini vurguluyor.

Son yapılan denetimlerin, trafik güvenliği açısından önemli adımlar olduğu belirtiliyor. Sürücülerin trafik kurallarına uyma oranının artırılması ve trafik kazalarının azaltılması hedefleniyor. Denetimlerin sürekliliği, trafik kurallarına uyumun teşvik edilmesi ve güvenli sürüş alışkanlıklarının yerleştirilmesi açısından büyük bir öneme sahip.