Meteoroloji uzmanlarının verdiği bilgilere göre, İzmir'de 4 Ağustos günü genel olarak sıcak ve açık bir hava hakim olacak. Gün boyunca sıcaklıkların 30°C ile 35°C arasında değişmesi bekleniyor.

Gün boyu sıcaklıklar

Öğle saatlerinde sıcaklıkların zirveye çıkacağı ve 35°C'ye kadar ulaşacağı belirtiliyor. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su tüketmeleri ve güneşten korunmaları gerektiğini vurguluyor.

Rüzgar ve akşam serinliği

Gün içinde hafif esmesi beklenen rüzgar, sıcak havayı biraz daha tolere edilebilir kılacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Ancak, sıcak ve nemli hava hissi gece boyunca devam edecek.

Uzmanların uyarıları

Meteoroloji uzmanları, gün içinde güneşten korunma ve yeterli su tüketimi konularında uyarılarda bulunuyor. Özellikle çocuklar ve yaşlılar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları gerektiği belirtiliyor.