Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen geniş çaplı bir dolandırıcılık operasyonunda, sosyal medyada sahte evcil hayvan ilanları ile vatandaşları kandıran 33 kişi tutuklandı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, siber suçlarla mücadele ekipleri, dolandırıcıların sosyal medyada sahte görsellerle evcil hayvan sahiplendirme adı altında vatandaşlardan kargo ve seyahat sigorta bedelleri topladıklarını belirledi.

110 milyon liralık vurgun

Operasyonun detaylarında, şüphelilerin hesaplarına 110 milyon 255 bin 279 lira para giriş-çıkışı olduğu tespit edildi. Bu büyük meblağ, dolandırıcılığın boyutlarını gözler önüne serdi. Ekipler, şebekenin hesaplarına aktarılan paraların çeşitli hesapçılara transfer edildiğini belirledi.

Eş zamanlı operasyon: 43 gözaltı

Kocaeli merkezli gerçekleştirilen ve 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, toplamda 43 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda suç unsurları ve dolandırıcılıkla ilgili çok sayıda materyal ele geçirildi.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 33’ü tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 33’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.