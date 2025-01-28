Uşak’ın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırı, büyük bir üzüntüye neden oldu. Seyir halindeki hafif ticari araca tabancayla ateş açıldı ve saldırı sonucu araçta yolcu olarak bulunan 12 yaşındaki Emirhan Karahan ağır yaralandı.

E. Karahan’ın kullandığı hafif ticari araca, kimliği belirlenemeyen şahıs veya şahıslarca Dördüncü Çevre Sokak’ta tabancayla ateş açıldı. Bu sırada araçta bulunan sürücünün oğlu Emirhan Karahan, mermilerden birinin isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Babası tarafından hemen Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 12 yaşındaki çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Saldırganlar gözaltına alındı

Olayın ardından polis, geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu, saldırıya karıştığı iddia edilen 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olayın arka planı ve saldırganların motivasyonu hakkında soruşturma devam ediyor.

Aileye büyük acı

Emirhan Karahan’ın hayatını kaybetmesi, ailesi ve yakınları için büyük bir üzüntü kaynağı oldu. Olay, bölge sakinleri tarafından da şaşkınlık ve endişeyle karşılandı. Saldırının nedeni ise henüz netlik kazanmadı.