İzmir Kemalpaşa’daki Bağyurdu Sanayi Sitesi’nde dün akşam çıkan yangında 7 iş yeri ve 3 araç kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Yangının çıkışı ve büyümesi
Yangın, saat 22.30 sıralarında sanayi sitesinde bulunan bir oto tamircide başladı. Alevler hızla yayılarak çevredeki iş yeri ve araçlara sıçradı.
Müdahale çalışmaları
İhbar üzerine 8 araç ve 25 personelle olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmayla yangını kontrol altına aldı.
Hasar durumu
Yangında 7 iş yeri ve 3 araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, olayın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA