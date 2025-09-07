Türk Hava Yolları (THYAO) 12 yıl aradan sonra yeniden temettü dağıtıyor! Hisse başı ne kadar ödenecek?

YÜREĞİMİZİ TEK BİR HEDEFTE KENETLEDİK: İKTİDAR OLMAK

Yangında 7 iş yeri ve 3 araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, olayın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

İhbar üzerine 8 araç ve 25 personelle olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmayla yangını kontrol altına aldı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında sanayi sitesinde bulunan bir oto tamircide başladı. Alevler hızla yayılarak çevredeki iş yeri ve araçlara sıçradı.

İzmir Kemalpaşa’daki Bağyurdu Sanayi Sitesi’nde dün akşam çıkan yangında 7 iş yeri ve 3 araç kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

