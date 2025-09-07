Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 12.35’te meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

Depremin büyüklüğü ve derinliği

AFAD verilerine göre, deprem 4.9 büyüklüğünde ve 7.72 kilometre derinlikte kaydedildi.

İzmir ve çevre illerde hissedildi

Deprem, Sındırgı’nın yanı sıra İzmir başta olmak üzere çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli sallantı nedeniyle panik yaşadı.

Yetkililerden uyarı

AFAD ve yerel yetkililer, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunmasını ve binalarda gerekli önlemlerin alınmasını tavsiye etti.