7. Karaburun Nergis Festivali Başlıyor!

Karaburun’da bu yıl 7. kez düzenlenecek olan Nergis Festivali, 25-26 Ocak tarihlerinde yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival, yerel üreticileri desteklemek ve nergis çiçeğini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla düzenleniyor. Karaburun'un “Nergisin Başkenti” olarak ün kazanan bu özel etkinlik, aynı zamanda doğa ve kültür meraklılarını bir araya getirecek.

Karaburun'un kültürel mirasını tanıtılacak

Festivalde, Karaburun’un bereketli topraklarında yetişen nergis çiçeği hakkında ziyaretçilere bilgi verilecek ve yerel üreticiler ile esnafın hazırladığı stantlar misafirlere Karaburun'un kültürel mirasını tanıtacak. Ayrıca, festival boyunca halk dansları gösterileri, yarışmalar ve çocuklar için atölyeler gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Festivalin keyfini çıkaracak olan çocuklar, eğlenceli oyun alanlarında vakit geçirebilecekler.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, festivalin bölge ekonomisi ve kültürel miras açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Başkan Erdoğan, festivalin Karaburun’un en önemli simgelerinden biri olan nergis çiçeğini tanıtmak ve yerel üreticileri desteklemek adına önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Başkan Erdoğan: Nergis Festivali’ne herkesi bekliyoruz

Başkan Erdoğan, “Bu festival, sadece Karaburun’un değil, ülkemizin dört bir yanından gelen misafirlerin de büyük ilgisini çekiyor. Festivalimiz, yerel üreticilerimizi ve esnafımızı desteklemek, aynı zamanda Karaburun’un doğal güzelliklerini tanıtmak için önemli bir fırsat sunuyor. Nergis çiçeğimizin eşsiz kokusunu ve güzelliğini tüm Türkiye ile paylaşmak için düzenlediğimiz Nergis Festivali’ne herkesi bekliyoruz” şeklinde konuşarak, katılım çağrısında bulundu.