Çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları vatandaşların en çok takip ettiği yatırım kalemleri arasında yer alıyor.

İzmir'de bugün altının gramı 4.180 TL'den satışa sunuluyor. Yatırımcıların gözdesi olan çeyrek altın ise yeni basımda 7.310 TL, eski basımda ise 7.300 TL'den satılıyor. Yarım altın 14.620 TL, tam ziynet altın ise 29.240 TL seviyelerinde işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 29.350 TL olarak açıklandı.

Gram altın ve has altın fiyatı

İzmir piyasasında 24 ayar gram altın 4.180 TL olurken, has altın fiyatı da 4.260,35 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, kuyumcularda farklılık gösterebilse de İzmir Kuyumcular Odası tarafından önerilen tavsiye edilen satış rakamlarını yansıtıyor.

22 ayar bilezik ve diğer altın türleri

Altın takı tercih edenler için 22 ayar bileziğin gram fiyatı 4.180 TL, 18 ayar altının gramı 3.630 TL ve 14 ayar altının gramı ise 3.410 TL'den satışta. Bu seviyeler, düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte hediyelik altın alışverişlerini de etkiliyor.