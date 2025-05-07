Kuyumcu ve serbest piyasa verilerine göre çeyrek, gram ve ziynet altın fiyatları dikkat çekiyor.

Manisa Kuyumcu verilerine göre gram altın 4.264,35 TL'den satışa sunulurken, bozdurma fiyatı ise 4.220,35 TL oldu. 22 ayar bileziğin gram fiyatı alışta 4.053,66 TL, satışta 3.857,47 TL olarak açıklandı.

Yeni tarihli çeyrek altın 6.966 TL'den satılırken, eski tarihli çeyrek altın 6.956 TL'den işlem görüyor. Yarım ziynet altın 13.912 TL, tam ziynet altın ise 27.695 TL seviyesinde. Ata altın ise 28.439 TL'den satışta.

Serbest piyasada manisa altın fiyatları

Manisa serbest piyasasında gram altın 4.195,73 TL, 22 ayar bilezik 3.844,29 TL'den satılıyor. Aynı piyasada 2025 basım çeyrek altın 6.997 TL, yarım ziynet 13.570 TL, tam ziynet altın 27.141 TL olarak dikkat çekiyor.

Cumhuriyet sikkelerinde çeyrek Ata 7.070 TL, Ata Lira 28.005 TL, Ata beşlik altın ise 139.079 TL'den alıcı buluyor.

Manisa altın piyasasında hareketlilik sürüyor

Kuyumcular ve yatırımcılar, seçim sonrası piyasa istikrarını takip ederken, Manisa'da altın fiyatlarındaki küçük oynamalar özellikle ziynet ve Cumhuriyet altını tarafında etkisini hissettiriyor. Altın alım-satımı yapan vatandaşların piyasayı yakından izlemesi tavsiye ediliyor.