Kütahya’da, 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü İ.D., saklandığı evde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Operasyonun detayları

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir firari olan ve 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. isimli şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, Meydan Mahallesi Musalla Caddesi’nde bulunan bir adreste saklandığı tespit edilen İ.D., nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere, basit yaralama ve mala zarar verme gibi suçlardan toplam 7 ayrı suç kaydıyla aranıyordu.

Cezaevine gönderildi

Uşak İlamat Masası tarafından dolandırıcılık suçundan hüküm giyen 31 yaşındaki İ.D., polis ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonla saklandığı evde gözaltına alındı. Zanlı, işlemlerinin ardından Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmek üzere cezaevine götürüldü.