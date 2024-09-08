İeü’de 191 Mezun Coşkuyla Diplomalarını Aldı

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde (İEÜ) yüksek lisans ve doktora eğitimlerini başarıyla tamamlayan 191 öğrenci, Balçova’daki kampüste düzenlenen coşkulu mezuniyet töreninde diplomalarını aldı. Kariyer yapmak istedikleri alanlarda uzmanlaşan öğrenciler, cübbelerini giyerek keplerini havaya fırlattı. Törene, aileleriyle birlikte katılan mezunlar, renkli görüntüler oluşturdu ve hayallerini gerçekleştirdikleri anı sevdikleriyle paylaştı.

Bilimin ışığında yeni ufuklara yelken açtılar

İEÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, mezunları yeni ufuklara yelken açan bir tekneye benzetti. Biresselioğlu, “Rotanız; bilimin ve aklın ışığında ülkemizin ve insanlığın geleceğine katkıda bulunmaktır” diyerek öğrencilerin yolculuklarına ilham verici bir mesajla eşlik etti. Prof. Dr. Biresselioğlu, 9 doktora ve 29 yüksek lisans programıyla ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirdiklerini belirtti. Bu yıl mezun edilen 15 doktora öğrencisi ile üniversite tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, bunun büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

“Dünyanın da kazancısınız”

Törende konuşan İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, lisansüstü eğitimin önemine dikkat çekerek, “Bu eğitim; bilgiye erişme, bilgiyi eleştirel değerlendirme ve uygulama yetkinliklerini kazandırır. Bugün alacağınız diplomalar, sadece sizin değil, ülkemizin ve dünyanın kazancıdır,” dedi. Abacıoğlu, mezunların aldıkları eğitimin, onları sadece kariyerlerinde değil, insanlığa katkı sunma yolunda da güçlendirdiğini belirtti.

“Kaptan sizsiniz” mesajı

Prof. Dr. Biresselioğlu, öğrencilerin lisans eğitimini teknenin inşası, lisansüstü eğitimi ise asıl yolculuk olarak tanımladı. “Rüzgarı arkanıza alarak yeni bilgilere yelken açarsınız. Şimdi sizler, bu teknelerin kaptanları olarak denizlere yelken açıyorsunuz” ifadeleriyle mezunlara seslenen Biresselioğlu, onları bilimin ışığında ilerlemeye davet etti.