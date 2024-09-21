Muş'ta bir düğün konvoyunda havaya ateşlenen mermi, balkonda oturan 7 yaşındaki Nisa Sönmez'in başına isabet etti. Ağır yaralanan küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, kentte büyük bir üzüntüye neden oldu.

Balkonda oynarken hayatını kaybetti

Olay, Muş’un merkeze bağlı bir mahallede gerçekleşti. İddiaya göre, bir düğün konvoyunda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından ateşlenen maganda kurşunu, evinin balkonunda oturan 7 yaşındaki Nisa Sönmez’in başına isabet etti. Durumu fark eden ailesi ve çevredekiler, hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Küçük Nisa, ilk olarak Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

Muş Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Nisa’nın durumu ağır olarak değerlendirildi ve acil bir şekilde Elazığ’daki bir hastaneye sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük kız hayata tutunamadı. Nisa'nın vefatı, ailesini ve olaya tanık olan herkesi yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün konvoyunda ateş açan kişiyi tespit etmek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ederken, olayla ilgili incelemeler sürüyor.