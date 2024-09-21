Vinç Faciası Iki Işçiyi Hayattan Kopardı!

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde yaşanan inşaat kazasında, kule vincin taşıdığı demir sepetin halatının kopması sonucu iki işçi yaşamını yitirdi. Atakent Mahallesi'nde bir site inşaatında meydana gelen olay, iş güvenliği konusundaki ihmalleri yeniden gündeme taşıdı.

Kule vincin halatı koptu, işçiler malzemelerin altında kaldı

Olay, kule vinçle taşınan inşaat malzemelerinin yüklü olduğu demir sepetin halatının koparak zemine düşmesiyle yaşandı. İnşaatta çalışan 41 yaşındaki Tahir Çeri ve 51 yaşındaki Erdal Sağır, düşen malzemelerin altında kalarak ağır yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, iki işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

İşçi yakınları gözyaşlarına boğuldu

Olayı haber alır almaz inşaata gelen işçilerin yakınları, gözyaşlarına boğulurken bazı aile üyeleri inşaat yetkilileriyle tartıştı. Yaşanan gerginliğe polis ekipleri müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Olayda yaşamını yitiren işçilerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Polis, kaza ile ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kule vinçle taşınan malzemelerin halatının neden koptuğu ve iş güvenliği ihlallerinin olup olmadığı araştırılıyor.