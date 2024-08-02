Boşanma davasını açan Cardi B., ayrılık haberinin hemen ardından hamile olduğunu duyurarak büyük bir sürpriz yaptı. Şarkıcının hamilelik açıklaması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Hamile olduğunu açıkladı

Cardi B., meslektaşı Offset ile olan 7 yıllık evliliğini bitirme kararı aldığını duyurdu. Boşanma davasının açılmasıyla birlikte şarkıcının kişisel hayatı gündem olurken, Cardi B. Instagram üzerinden hamile olduğunu açıkladı. Bu duyuru, ünlü rapçinin hayranları ve medya tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

"Her sonla birlikte yeni bir başlangıç gelir"

Instagram hesabında hamilelik haberini paylaşan Cardi B., hamileliğini belirginleşen karnıyla gösteren fotoğraflar paylaştı. Yaptığı açıklamada, "Her sonla birlikte yeni bir başlangıç gelir! Bu mevsimi seninle paylaştığım için çok minnettarım, bana daha fazla sevgi, daha fazla hayat getirdin ve en önemlisi gücümü yeniledin! Bana her şeye sahip olabileceğimi hatırlattın! Bana hayat, aşk ve tutkum arasında asla seçim yapmak zorunda olmadığımı hatırlattın!" ifadelerini kullandı. Cardi B., bu süreçte kendisine destek olan aile üyelerine teşekkür ederken, gelecekteki başarılarına dair umutlarını da dile getirdi.