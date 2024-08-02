Aydın’da gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlarda, jandarma ekipleri tarafından 2 gün içinde çeşitli suçlardan aranan 36 şahıs yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik etkili bir çalışma yürüttü.

Suçlu profili ve yakalanan şahıslar

Operasyonlar kapsamında, 0-5 yıl arası hapis cezasıyla aranmakta olan 10 şahıs, 5-10 yıl arası ceza ile aranmakta olan 8 şahıs, 10-20 yıl arası ceza ile aranan 4 şahıs, 20 yıl üzeri ceza ile aranan 1 şahıs ve ifadeye yönelik olarak yakalanan 11 şüpheli tespit edildi. Yakalanan şahıslar arasında cinsel istismar suçundan 5, hırsızlık suçundan 4, uyuşturucu suçundan 2, yaralama suçundan 1, öldürme suçundan 1, fuhuş suçundan 1 ve diğer suçlardan 22 kişi bulunuyor.