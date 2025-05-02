Arjantin’in güneyinde, Drake Boğazı açıklarında 7,4 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, sarsıntı yerel saatle 08.58'de, Ushuaia kentinin 219 kilometre açığında kaydedildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı ve bölgede ikinci bir 7,1 büyüklüğünde sarsıntı daha meydana geldi.

Tsunami riski: Şili kıyıları da tehdit altında

ABD Tsunami Uyarı Merkezleri, Drake Boğazı’nda meydana gelen depremin ardından oluşabilecek tsunami dalgalarının, merkez üssünden 300 kilometre uzaklıktaki kıyı bölgelerini etkileyebileceği uyarısında bulundu. Özellikle Şili kıyılarının "tehlikeli dalga riski" altında olduğu bildirildi.

Şili'nin afet yönetim ajansı ONEMI, Magallanes kıyı bölgesindeki yerleşim yerlerinde yaşayan halka tahliye çağrısı yaptı. Arjantin’in kuzey bölgelerinde ise sarsıntının daha hafif hissedildiği bildirildi.

Artçı sarsıntı ve heyelanlar: Famatina Tepeleri’nde hareketlilik

7,4 büyüklüğündeki ana depremin ardından bölgede 7,1 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi. Arjantin’in kuzeybatısında yer alan Famatina Tepeleri’nde, depremin etkisiyle heyelanlar ve kaya düşmeleri gözlemlendi. Yetkililer, bölgede yaşayanları olası yeni sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.