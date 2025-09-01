AYDIN’ın Karacasu ilçesinde 743 yıldan buyana ilçeye özgü keşkekler devasa büyük kazanlarda pişiriliyor: on binlerce vatandaş ellerinde tabak ve tencereleri ile dualı keşkeklerden alabilmek için Karacasu ilçesine akın ediyorlar. Karacasu ilçesinde bu yıl 743.’ncüsü düzenlenen geleneğe 20 bin kişi katıldı. 40 kazan keşkek dağıtıldı. Ellerinde tabak ve tencerelerle gelen vatandaşlar keşkekden alabilmek için metrelerce uzun kuyruklar oluşturdular.

Dedebağ Keşkek hayrı geleneği Karacasu ilçesinde 8 asırdan buyana yaşatılmaya devam ediyor. 29, 30 ve 31 Ağustos 2025 tarihlerinde yapılan 36. Karacasu Afrodisias, Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali ile birlikte 743.’sü düzenlenen Dedebağ Keşkek Hayrı’nda 40 kazan keşkek uzaktan ve yakından gelen binlerce vatandaşa ikram edildi.

-743 yıldır süregelen gelenekte vatandaşlar dualı keşkekden alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdular

Ünü sınırları aşan Dedebağ Keşkek Hayrı’na katılım her geçen gün artarken, vatandaşlar lezzetin yanı sıra huzur dolu yaylalarda vakit geçirmek için kilometrelerce mesafeden geldiklerini dile getiriyorlar. 7’den 70’e her yaştan katılımın olduğu etkinlikte hayır için yaklaşık 40 kazan keşkek dağıtıldı. Dualı keşkekten alabilmek için vatandaşlar metrelerce uzun kuyruklar oluştururken, bu yıl 743.cüsü gerçekleştirilen Dedebağ Keşkek Hayrı yine renkli görüntülere sahne oldu. Öğle saatlerine kadar keşkek alma kuyruğunun azalmadan devam ettiği etkinliğe Ülkenin dört bir yanından, yurt dışından 20 bine yakın vatandaş katılım sağladılar.

-Karacasu Cuma Mahallesi Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hüseyin Kaya, ‘bu gelenek 743 yıldır sürdürülüyor’

Kara fırınlarda pişirilen 10 bin köy ekmeği ve bir ton özel olarak hazırlanan biber turşusu ile birlikte dağıtılan, imece usulü ile hazırlanan ve 20 bin vatandaşa ikram edilen, coğrafi işaretli Karacasu Keşkeği 743 yıldır pişirilmeye hazırlanmaya devam ediyor.

Karacasu Cuma Mahallesi Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hüseyin Kaya; “Bu yıl bin 200 kilo erkeç eti ve bin 200 kilo buğdaydan yapılan keşkeğimizin yanında 10 bin adet kara fırın buğday ekmeği ve sirkeli biber turşusu ile misafirlerimize ikram ettik. 743 yıl öncesine sahip geleneğimizi gelecek nesillere aktarmaya gayret ediyoruz. İmece usulü yaptığımız hayrımızın Allah katında kabul olmasını diliyoruz” dedi.

-Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, ‘Kültürümüzü tanıtıyoruz, geleneklerimizi yaşatıyoruz”

Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, 36. Karacasu Afrodisias, Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali ile birlikte 743.’ncü düzenlenen Dedebağ Keşkek Hayrı’nın Karacasu ilçesinin tanıtımında büyük önem taşıdığını belirterek, “Bu yıl 743 yıldır süregelen geleneğimiz Dedebağ Keşkek Hayrımızı bir kez daha Karacasu Cuma Mahallesi Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği öncülüğünde hayırseverlerimizin destekleri ile imece usulü gerçekleştiriyoruz. 1.200 kilo erkeç eti ve 1.200 kilo buğdaydan imece usulü ile yapılan keşkeğimizi 20 binin üzerinde misafir ağırlıyoruz. Emeği geçen, destek veren ve katılan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

-AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, ‘Bu gelenek Karacasu ilçemizde 743 yıldır sürdürülüyor’

Karacasu ilçesinde geleneksel hale gelen ve bu yıl 743’ncüsü düzenlenen Dedebağ Keşkek hayrına katılan AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, “Ben her yıl Karacasu ilçemizde düzenlenen Dedebağ Keşkek hayrımıza katılmaya gayret gösteriyorum. Bu yıl da 743’ncüsü düzenlenen Dedebağ Keşkek hayrımıza katılmak yine dualı keşkek den tadabilmek için geldik. Ben tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Karacasu ilçesinde düzenlenen 743’ncüsü düzenlenen Dedebağ keşkek hayrına Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, ilçe Emniyet Amiri, İlçe Jandarma Komutanı, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, ilçe protokol üyeleri ve 20 bin vatandaş katılım sağladılar.

Keşkek hayrında dağıtım boyunca Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Semazenler gösterilerde bulundular.

Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ve Karacasu Cuma Mahallesi Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hüseyin Kaya, kazanların başına geçerek uzun bir süre keşkek dövdüler.