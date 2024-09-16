25 dalda aday gösterilen 'Shogun', 18 ödülle geceden ayrılarak tek sezonda en çok ödül kazanan dizi rekorunu kırdı.

'Shogun'un başarısı ve ödüller

'Shogun', 1600 yılında Japonya'da geçen ve büyük bir iç savaşın eşiğinde olan bir dönemi konu alan yapısıyla dikkat çekti. Dizinin oyuncuları Hiroyuki Sanada ve Anna Sawai, performanslarıyla büyük beğeni topladı ve oyunculuk ödüllerine layık görüldü. Billy Crystal, Viola Davis, Selena Gomez, Steve Martin, Maya Rudolph ve Martin Sheen gibi ünlü isimlerin ödülleri takdim ettiği gecede, 'Shogun' adeta bir başarı hikayesi yazdı.

'Baby Reindeer' ve 'The Bear' dörder ödülle öne çıktı

'Hacks' ise en iyi komedi dizisi ödülünü kazandı. 'Baby Reindeer' ve 'The Bear' dörder ödül alarak gecenin öne çıkan diğer yapımları oldu.

Emmy Ödülleri'nin kazananları şu şekilde:

En iyi drama: Shogun

En iyi komedi: Hacks

En iyi mini dizi veya antoloji dizisi: Baby Reindeer

Baby Reindeer Drama dizisinde en iyi erkek oyuncu: Hiroyuki Sanada | Shogun

Hiroyuki Sanada | Shogun Drama dizisinde en iyi kadın oyuncu: Anna Sawai | Shogun

Anna Sawai | Shogun Drama dizisinde en iyi yardımcı erkek oyuncu: Billy Crudup | The Morning Show

Billy Crudup | The Morning Show Drama dizisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu: Elizabeth Debicki | The Crown

Elizabeth Debicki | The Crown Komedi dizisinde en iyi erkek oyuncu: Jeremy Allen White | The Bear

Jeremy Allen White | The Bear Komedi dizisinde en iyi kadın oyuncu: Jean Smart | Hacks

Jean Smart | Hacks Komedi dizisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu: Liza Colón-Zayas | The Bear

Liza Colón-Zayas | The Bear Komedi dizisinde en iyi yardımcı erkek oyuncu: Ebon Moss-Bachrach | The Bear

Ebon Moss-Bachrach | The Bear En iyi mini dizi veya antoloji dizisinde en iyi erkek oyuncu: Richard Gadd | Baby Reindeer

Richard Gadd | Baby Reindeer En iyi mini dizi veya antoloji dizisinde en iyi kadın oyuncu: Jodie Foster | True Detective: Night Country

Jodie Foster | True Detective: Night Country En iyi mini dizi veya antoloji dizisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu: Jessica Gunning | Baby Reindeer

Jessica Gunning | Baby Reindeer En iyi mini dizi veya antoloji dizisinde en iyi yardımcı erkek oyuncu: Lamorne Morris | Fargo

Lamorne Morris | Fargo En iyi reality yarışma programı: The Traitors | Peacock

The Traitors | Peacock En iyi talk show: The Daily Show | Comedy Central

The Daily Show | Comedy Central Komedi dizisinde en iyi senaryo: Lucia Aniello, Paul W. Downs ve Jen Statsky | Hacks

Lucia Aniello, Paul W. Downs ve Jen Statsky | Hacks Drama dizisinde en iyi senaryo: Will Smith | Slow Horses

Will Smith | Slow Horses En iyi mini dizi veya antoloji dizisinde en iyi senaryo: Richard Gadd | Baby Reindeer

Richard Gadd | Baby Reindeer En iyi mini dizi veya antoloji dizisinde en iyi yönetmen: Steven Zaillian | Ripley

Steven Zaillian | Ripley Komedi dizisinde en iyi yönetmen: Christopher Storer | The Bear

Christopher Storer | The Bear Drama dizisinde en iyi yönetmen: Frederick E.O. Toye | Shogun

Frederick E.O. Toye | Shogun Valilik Ödülü: Greg Berlanti