Avrupa Birliği, ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer’in Mart 2022’den önce üretilen bazı ürünlerini “acil toplatma” kararıyla geri çağırdı. Avrupa Komisyonu’nun resmi açıklamasına göre, toplatılan ürünlerde kullanılan BMHCA adlı madde, hamileler ve anne karnındaki bebekler için ciddi sağlık riskleri taşıdığı iddia ediliyor.

Yasaklanma gerekçesi neydi?

BMHCA (Benzylideneacetone) olarak bilinen madde, üreme sistemine zarar verebileceği ve cilt hassasiyetine yol açabileceği gerekçesiyle yasaklandı. Avrupa Komisyonu, bu maddelerin Mart 2022'den önce üretilen ürünlerde kullanıldığını belirterek, söz konusu ürünlerin Avrupa Birliği’nin kozmetik yönetmeliklerine uygun olmadığını vurguladı.

Toplatılan ürünler arasında şu çeşitler yer alıyor:

Bodrum Mandalinası (1L, 400ml, 200ml, 150ml)

Klasik Limon (1L, 400ml, 200ml, 150ml)

Tütün (1L, 400ml, 200ml, 150ml)

Gardenya (1L, 400ml, 200ml, 150ml)

Love Kisses (50ml, 250ml)

Empress (50ml)

Wild Beauty (50ml, 250ml)

Eyüp Sabri Tuncer’den açıklama

Markanın Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, kararın sadece Mart 2022’den önce üretilen ürünler için geçerli olduğunu belirtti. Tuncer, “Bu yasak, 2022 Mart’ından sonra üretilen ürünleri kapsamıyor. O dönemde bu madde dünya genelinde serbestçe kullanılan bir hammaddeydi” dedi.

Tuncer, “Sanki markamız karalanıyormuş gibi bir izlenim yaratılıyor. Biz her zaman kozmetik kanunlarına uygun hareket ettik. Yasak kararı geldikten sonra ürünler geri çağrıldı ve marketler de bu sürecin farkındaydı. İadeler gerçekleştirildi” şeklinde açıklamada bulundu.

Sosyal medyada resmi açıklama

Akşam saatlerinde Avrupa Birliği, Eyüp Sabri Tuncer’in ürünlerine getirilen yasakla ilgili markanın sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadeler kaydedildi: