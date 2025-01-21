Bolu Kartalkaya’da sabah 03.30 sıralarında Grand Kartal Hotel’de çıkan yangın, kısa sürede büyük bir felakete dönüştü. Otelin restoran kısmında başlayan alevler hızla büyüyerek tüm binayı sardı.

Can kaybı artıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada ölü sayısının 76’ya ulaştığını, 45 cenazenin ailelerine teslim edildiğini belirtti. Kimliği henüz tespit edilemeyen diğer cenazeler için adli tıp çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

9 kişi gözaltında

Yangınla ilgili soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, otel çalışanları ve yöneticilerden oluşan 9 kişiyi gözaltına aldı. Yangının çıkış nedenine dair soruşturma derinleştirilirken, ihmaller üzerinde duruluyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Arama ve kurtarma çalışmaları tamamlandı. Acımız çok büyük. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz” dedi.