Gece saat 03.30 sıralarında başlayan yangın, otelin mutfağında çıkan bir alevle başladı. Restorandan hızla yayılan yangın, oteldeki müşteriler ve çalışanlar için büyük bir trajediye dönüştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları hâlâ sürüyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada can kaybının 76’ya yükseldiğini ve 9 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Yerlikaya, "Bu acıyı tarif etmek mümkün değil. Kimliği tespit edilen 52 naaştan 45’i ailelerine teslim edildi. Diğerleri için DNA çalışmaları devam ediyor" dedi.

Milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın nedeniyle milli yas ilan etti. Tüm yurtta bayraklar yarıya indirilirken, olayın sorumlularının adalete teslim edileceği belirtildi. Yerlikaya, “Bize bu acıyı yaşatanlar adaletten kaçamayacak” ifadelerini kullandı.

Soruşturma derinleşiyor

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada otel yönetimi ve çalışanlarından oluşan 9 kişi gözaltına alındı. Yangının çıkış nedeni ve oteldeki güvenlik önlemlerinin ihmal edilip edilmediği araştırılıyor.

Yangında 51 kişi yaralandı ve birçoğunun durumu ciddiyetini koruyor. Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.