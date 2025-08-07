Türk spor basını, duayen bir ismini daha kaybetti. TRT’de başladığı spikerlik kariyeriyle milyonların sesi olan Ümit Aktan, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Ümit Aktan kimdir?

1949 yılında Aydın’ın Nazilli ilçesinde dünyaya gelen Ümit Aktan, genç yaşlarda Galatasaray altyapısında futbol oynayarak spora adım attı. Ancak yaşadığı talihsiz sakatlık, onun futbolculuk hayallerini yarıda bıraktı. Spora olan bağlılığından ödün vermeyen Aktan, bu tutkuyu ekranlara taşıdı.

1972 yılında TRT’de spiker olarak başladığı yayıncılık kariyeri, onu Türkiye’nin en tanınan spor anlatıcılarından biri haline getirdi. Kendine has anlatımı, zarafeti ve derin bilgi birikimiyle özellikle 90’lı yıllarda Türk futbolunun unutulmaz anlarına sesiyle eşlik etti.

Aktan, TRT’nin yanı sıra TGRT ve Kanal 6 ekranlarında da spor programları hazırlayıp sundu. “Haydi Maça” adlı programıyla büyük beğeni topladı. Spikerliğin dışında yazarlık da yapan Aktan; Tercüman, Yeni Şafak ve Türkiye gazetelerinde spor yazıları kaleme aldı. Yazılarında sporu sadece skorlarla değil; kültürel ve insani yönleriyle de ele aldı.

Ümit Aktan'ın uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Ölüm nedeni hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Vefatının ardından Galatasaray Kulübü de bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Ümit Aktan yalnızca bir anlatıcı değil, spora ve insanlara değer katan bir isimdi" ifadeleri yer aldı.

Aktan’ın vefatı, sosyal medyada da büyük üzüntü yarattı.