Sokak Canları İçin Yerli Mama Üretimi Başlıyor

Efes Selçuk Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacına sürdürülebilir bir çözüm sunmaya hazırlanıyor. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci oturumunda yaptığı açıklamada, Türkiye Belediyeler Birliği’ne yapılan mama üretim parkuru başvurusunun olumlu sonuçlandığını duyurdu.

Proje kapsamında, belediye bünyesinde kendi imkânlarıyla köpek maması üretebilecek bir üretim parkuru kurulacak.

Başkan Sengel: “Hayırlı Uğurlu Olsun”

Başkan Sengel, “Köpek mamamızı yapabileceğimiz bir makine parkurumuz, Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni tarafından kabul edildi. Hayırlı uğurlu olsun” diyerek projenin müjdesini verdi. Projenin yakın zamanda hayata geçirileceğini de sözlerine ekledi.

Bu gelişme, Efes Selçuk Belediyesi’nin hayvan hakları konusundaki duyarlılığını ve yerel çözüm üretme vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.

Sürdürülebilir ve Ekonomik Bir Çözüm

Mama üretim parkuru sayesinde, dışa bağımlılığı azaltacak ve belediyeye ekonomik katkı sağlayacak yerli mama üretimi mümkün hale gelecek. Aynı zamanda, sokakta yaşayan hayvanların düzenli ve kaliteli beslenmesine de katkı sunacak.