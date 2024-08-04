Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde 1947 yılında kurulan elektronik devi Astro Strobel, büyük zorluklarla karşılaşarak iflas başvurusunda bulundu. Şirketin Genel Müdürü Herbert Strobel, sürecin şirket için önemli bir an olduğunu belirterek, gelecekte daha güçlü çıkacaklarına inandığını ifade etti.

Tedarik zinciri sorunları ve büyük sipariş iptali

Astro Strobel'in yaşadığı sıkıntıların temelinde koronavirüs pandemisi ve Ukrayna’daki savaşın tetiklediği tedarik zinciri sorunları bulunuyor. Bu zorluklar, büyük bir siparişin iptaliyle daha da ağırlaştı. Şirket, likidite sorunlarının mahkeme dışında çözülememesi nedeniyle iflas başvurusunda bulunmak zorunda kaldı.

İflas süreci

İflas yöneticisi Thomas Ellrich, şirketin yeniden yapılanma sürecinde umutlu olduklarını belirtti. Ellrich, “Şirketin temelde sağlıklı olduğunu ve müşterileri ile tedarikçilerinin sipariş ve teslimatlarını sürdürebildiklerini” ifade etti. Ticari faaliyetlerin şimdilik devam edeceği belirtilirken, 115 çalışanın ücretlerinin Federal İş Ajansı'nın iflas yardımları yoluyla ödeneceği duyuruldu.

Yeni yatırımcı arayışı

Astro Strobel, şu anda yeni yatırımcılar arayışında ve ilk görüşmeleri yapmış durumda. Şirketin Genel Müdürü Herbert Strobel, "İflas işlemlerinin başlatılması şirketimiz için önemli bir an, ancak daha güçlü çıkacağımıza inanıyorum" dedi.