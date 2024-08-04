Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 15. Kadın Kolları Olağan Kurultayı, Ankara'da 'Eşitlik ve Adalet' temasıyla gerçekleştirildi. Kurultayda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cinsiyet kotasının kademeli olarak yüzde 50'ye çıkarılacağını duyurdu.

CHP'nin kadın temsili hedefi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15. Kadın Kolları Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, partisinin kadın temsilini artırma konusundaki kararlılığını vurguladı. Özel, "31 Mart Yerel Seçimlerinde kadın belediye başkanlarının sayısını yüzde 350 artırdık. Büyükşehirlerde ve metropol ilçelerde önemli kadın belediye başkanlarımız görev yapıyor. Bu başarılarımızı daha da ileri taşımak için cinsiyet kotasını yüzde 33'ten yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi​.

Kadınların mücadelesi ve CHP'nin hedefleri

Özel, tarih boyunca eşitsizliklerle ve ayrımcılıklarla mücadele eden kadınların kazanımlarını ileriye taşımanın ortak hedefleri olduğunu belirtti. "Kadınların siyasal süreçlerde etkin rol almalarını sağlamak, sosyal demokrat siyasetin en temel hedeflerinden biridir. Bu nedenle tüzük kurultayımızda cinsiyet kotasını yüzde 50'ye çıkarma irademizi vurgulayacağız" şeklinde konuştu.

Yerel seçimlerde kadın başarıları

Kurultayda, kadınların yerel yönetimlerdeki başarıları da ele alındı. Özellikle Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen ve Tekirdağ'da Kadir Albayrak gibi kadın belediye başkanlarının önemli işlere imza attığına dikkat çekildi. Özel, İzmir'deki belediye başkanlık seçimlerinde kadın adayların büyük bir başarı elde ettiğini de belirtti​.

Kadın kollarının gelecek planları

Kurultayda konuşan Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, kadınların siyasal temsiliyetini artırma konusunda yaptıkları çalışmaları ve gelecek planlarını açıkladı. "Eşitlik ve adalet için mücadele eden tüm kadınlarımızla birlikte, yerel seçimlerde belediye sayımızı ikiye katlamayı hedefliyoruz" dedi.