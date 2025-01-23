Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını sonrası otel yönetiminin gönderdiği değerlendirme mesajı, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Otelin mesajı tepki çekti

Bolu’nun popüler turizm noktalarından biri olan Kartalkaya’da yer alan Grand Kartal Otel, yaşanan trajik yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından müşterilerine gönderdiği bir mesajla gündeme geldi. Mesajda, “Grand Kartal olarak tatilinizin güzel ve unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz. Sizleri aramızda tekrar görmekten büyük memnuniyet duyarız” ifadeleri yer aldı. Bu mesaj, sosyal medyada infial yarattı.

"Bu bir şaka olmalı!"

Değerlendirme mesajını sosyal medya hesabında paylaşan bir kullanıcı, “Yaşadığımız bu korkunç olaydan sonra hâlâ böyle bir mesaj göndermeniz inanılmaz. Bu bir şaka olmalı!” diyerek otel yönetimini eleştirdi.

Ne olmuştu?

Olay, 21 Ocak Salı günü gece saat 03.30 sıralarında başlamış ve yangın tam 11 saatlik yoğun bir müdahaleyle kontrol altına alınabilmişti. Facianın ardından 78 kişi hayatını kaybetmiş, otel yönetimi ve çalışanlardan 11 kişi gözaltına alınmıştı.