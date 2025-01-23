İzmir, 2024 yılı boyunca düzenlenen fuarlarla büyük bir başarıya imza atarak 1 milyon 500 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. Fuarizmir ve Kültürpark’ta gerçekleşen etkinlikler, hem yerel hem de ulusal ekonomiye ciddi katkı sağladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ’ın organizatörlüğünde ve birçok farklı fuarcılık şirketinin katkılarıyla gerçekleştirilen fuarlar, katılımcı firmalarla birlikte binlerce sektör profesyonelini bir araya getirdi.

Fuarlar ekonomiye ve ihracata büyük katkı sağladı

Bu etkinlikler sadece İzmir için değil, Ege Bölgesi ve Türkiye ekonomisi için de büyük bir anlam taşıyor. Düzenlenen fuarlarla, sektörel işbirlikleri pekişti, ihracat fırsatları arttı ve istihdam sağlandı. Ege Bölgesi'nde yapılan fuarların etkisiyle, 2024 yılındaki toplam ihracat değeri 40 milyar 952 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, bölgenin dış ticaretine ve yerel kalkınmaya önemli bir ivme kazandırdı.

Fuarizmir, Türkiye'nin en büyük ticaret ve iş platformlarından biri oldu

Fuarizmir, sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı ticaret alanlarından biri olmayı sürdürüyor. Farklı sektörlerden gelen firmalar, yenilikçi çözümler ve iş fırsatlarıyla bu platformda bir araya gelirken, İzmir’in küresel pazarda daha da güçlü bir yer edinmesine katkı sağladı.