İzmir’de kuraklık ve azalan su kaynakları, su yönetiminde yeni tedbirleri beraberinde getirdi. İZSU Genel Müdürlüğü, su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde gece saatlerinde dönüşümlü ve planlı kesintiler yapılacağını açıkladı.

Uygulama kapsamında 8 Ağustos Cuma gününü 9 Ağustos Cumartesi gününe bağlayan gece, saat 23.00 ile 05.00 arasında 4 ilçede belirlenen mahallelere su verilmeyecek. İZSU, bu yöntemin mevcut su kaynaklarını daha verimli kullanmak ve olası krizleri önlemek amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

Kesinti yaşanacak mahalleler:

Buca: Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğanlar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer, 29 Ekim.

Bornova: Gökdere.

Karabağlar: Abdi İpekçi, Ali Fuat Erden, Aydın, Bahriye Üçok, Barış, Cennetçeşme, Devrim, Emrez, Gazi, Günaltay, İhsan Alyanak, Kibar, Limontepe, Metin Oktay, Özgür, Peker, Sevgi, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin.

Karşıyaka: Latife Hanım, Örnekköy, Yamanlar, Zübeyde Hanım.

İZSU, vatandaşlara kesinti saatlerinden önce su ihtiyaçlarını karşılamaları çağrısında bulunurken, uygulamanın düzenli aralıklarla sürdürüleceğini bildirdi.