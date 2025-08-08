

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, halkla iç içe yönetim anlayışını sürdürüyor. Başkan Ünsal, bu kapsamda Nergiz ve Goncalar mahallelerini ziyaret etti. Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Ünsal, vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyerek çalışmaları değerlendirdi. Belediyenin bürokratları da ziyarete eşlik etti.

Mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Nergiz Mahalle Muhtarı Gül Kayataş Arslan ve Goncalar Mahalle Muhtarı Ali Cansız’ı makamlarında ziyaret eden Başkan Ünsal, mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarını masaya yatırdı. Altyapıdan temizlik hizmetlerine kadar pek çok konu görüşüldü. Görüşmelerde mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak projeler üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Vatandaşların sesine kulak veriyor

Başkan Ünsal, mahalle gezisi kapsamında esnafı da ziyaret etti. Esnaflarla birebir sohbet eden Ünsal, işyeri sahiplerinin beklenti ve önerilerini dinledi. Mahalle sakinlerinin ilettiği konular tek tek not alınarak çözüm sürecine dahil edildi. Başkan Ünsal, bu ziyaretlerin kent yönetiminde çok önemli olduğunu vurguladı.

“Karşıyaka’yı makamdan değil sokaktan yönetiyoruz”

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Söz verdiğimiz gibi Karşıyaka’yı makamdan değil sokaktan yönetiyoruz. Tüm mahallelerimizi adım adım dolaşarak vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini yerinde dinliyoruz. Hizmet ve projelerimizi birlikte şekillendiriyoruz. Bu süreçte muhtarlarımızdan ve hemşehrilerimizden büyük destek görüyoruz. Hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Katılımcı yönetim anlayışı güçleniyor

Başkan Ünsal, katılımcı belediyecilik anlayışını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. Vatandaşların sürece aktif olarak dahil edilmesinin yerel hizmetlerin kalitesini artırdığını söyledi. Ünsal, Karşıyaka’da daha çağdaş, huzurlu ve yaşanabilir bir kent hedefiyle çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.