İzmir'de 8 Ağustos'ta 14 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

BAYRAKLI / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Resmen tescillendi: İzmir'in gururu kelle söğüş artık Niğde'ye ait! Resmen tescillendi: İzmir'in gururu kelle söğüş artık Niğde'ye ait!

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yamanlar ( 7322. Sk. 7328/1. Sk. 7331. Sk. 7324/2. Sk. 7324/3. Sk. 7324/4. Sk. 7325. Sk. 7325/1. Sk. 7302. Sk. 7315/2. Sk. 7326. Sk. 7327. Sk. 7328. Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alpaslan ( 1615/5. Sk. 2183. Sk. )

Muhittin Erener ( 2178. Sk. 1615/10. Sk. 2178/1. Sk. )

Cengizhan ( 2177. Sk. 2179. Sk. )

Çiçek ( 1615/12. Sk. 1615/20. Sk. 1615/22. Sk. 1637/13. Sk. 1637/14. Sk. 1637/16. Sk. 1637/17. Sk. 1637/19. Sk. 1637/21. Sk. 1637/23. Sk. 2128/1. Sk. )

BERGAMA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Katrancı ( Katrancı Köyü İç Yolu )

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Katrancı ( Katrancı Köyü İç Yolu )

BUCA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Seyhan ( 713. Sk. Aydın Hatboyu Cd. 714. Sk. 643/1. Sk. 700/1. Sk. 701. Sk. 703. Sk. 705. Sk. 707. Sk. 711/1. Sk. 711/2. Sk. 711/3. Sk. 700. Sk. )

ÇEŞME / İZMİR

Saat : 5:00 - 9:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Reisdere ( 6103. Sk. )

Yalı ( 6278 6201 6266/2 6307 6319/1 6350. Sk. 6348. Sk. 6346. Sk. 6344. Sk. 6343. Sk. 6342. Sk. 6342 Sk. 6339. Sk. 6338/1. Sk. 6338. Sk. 6337. Sk. 6336. Sk. 6332 Sk. 6330. Sk. 6330 Sk. 6329. Sk. 6327. Sk. 6325. Sk. 6324. Sk. 6323. Sk. 6319. Sk. 6317. Sk. 6316. Sk. 6315. Sk. 6314. Sk. 6312. Sk. 6311. Sk. 6306. Sk. 6304. Sk. 6303. Sk. 6302. Sk. 6301. Sk. 6300. Sk. 6299. Sk. 6298. Sk. 6297. Sk. 6296. Sk. 6295. Sk. 6294. Sk. 6293. Sk. 6291/1. Sk. 6291. Sk. 6289. Sk. 6287. Sk. )

ÇİĞLİ / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Uğur Mumcu ( 8995. Sk. 8987. Sk. 8997. Sk. 8992. Sk. Şehitler Cd. 8993. Sk. 8988. Sk. 8982. Sk. 8983. Sk. 8984. Sk. 8985. Sk. 8989. Sk. 8989/1. Sk. 8990. Sk. 8990/1. Sk. )

İnönü

GAZİEMİR / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Zafer

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Irmak ( 819. Sk. 818. Sk. )

Zafer ( 801. Sk. Evka 7 Yolu Sk. )

KARŞIYAKA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bahriye Üçok ( Latife Hanım Sk. Rüştü Sardağ Cd. Girne Blv. Berrin Taşan Sk. 1854. Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Dedebaşı ( 6116/4. Sk. 6103. Sk. 6104. Sk. 6105. Sk. 6106. Sk. 6107. Sk. 6108. Sk. 6111. Sk. 6111/2. Sk. 6111/3. Sk. 6112. Sk. 6116/1. Sk. 6116/2 6116/3. Sk. 6116/5. Sk. 6116 Ordu Blv. )

Fikri Altay ( 6195. Sk. )

KİRAZ / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karaman ( Karaman Koyu İç Yolu KARAMAN )

Saat : 9:30 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karaman ( KARAMAN )

Yağlar ( YAĞLAR Yaglar Koyu İç Yolu )

Saat : 9:30 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yağlar

Saat : 9:30 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karaman

KONAK / İZMİR

Saat : 13:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Güzelyalı ( 76. Sk. 56/5. Sk. 56/3. Sk. )

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Güzelyalı ( 56/1. Sk. )

MENDERES / İZMİR

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Oğlananası Atatürk ( Eski Aydın 7040. Sk. 7039. Sk. 7035 KOYUN AHILI İzmir-Aydın Otoyolu )

Oğlananası Cumhuriyet ( FEVZİ ÇAKMAK )

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Görece Cumhuriyet ( 7204 sokak 7204 5009 7204 sok )

Akçaköy

MENEMEN / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çavuş ( 203. Sk. 218 Sk. 200. Sk. 201. Sk. 202. Sk. 204. Sk. 205. Sk. 206. Sk. 207. Sk. 208. Sk. 209. Sk. 210. Sk. 212. Sk. 214. Sk. 216. Sk. Çavuş Cd. ÇAVUŞ YOLU )

Yıldırım ( 35/6 35/5 Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. )

Buruncuk ( 400. Sk. 402. Sk. 403. Sk. 404. Sk. 405. Sk. 406. Sk. 407. Sk. 412. Sk. 412/1. Sk. 413. Sk. Buruncuk Cd. Buruncuk Kalesi Mevki Çanakkale Asfaltı )

Kesik

Musabey

TİRE / İZMİR

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sarılar ( Sarılar Köyü )

Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )

TORBALI / İZMİR

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeşilköy ( İZMİR AYDIN Fevzi Çakmak Cd. )

URLA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sıra ( 8001/1 TERE RADİKA BİBERİYE HERCAİ )

Camiatik ( Kehribar Sk. Dörtyol Sk. Akik Sk. MESTAN DAYI YABANGÜLÜ )

Kuşçular ( 8004 8003 8001. Sk. )

Editör: Engin Keskin