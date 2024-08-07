İzmir'de 8 Ağustos'ta 14 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BAYRAKLI / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yamanlar ( 7322. Sk. 7328/1. Sk. 7331. Sk. 7324/2. Sk. 7324/3. Sk. 7324/4. Sk. 7325. Sk. 7325/1. Sk. 7302. Sk. 7315/2. Sk. 7326. Sk. 7327. Sk. 7328. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alpaslan ( 1615/5. Sk. 2183. Sk. )
Muhittin Erener ( 2178. Sk. 1615/10. Sk. 2178/1. Sk. )
Cengizhan ( 2177. Sk. 2179. Sk. )
Çiçek ( 1615/12. Sk. 1615/20. Sk. 1615/22. Sk. 1637/13. Sk. 1637/14. Sk. 1637/16. Sk. 1637/17. Sk. 1637/19. Sk. 1637/21. Sk. 1637/23. Sk. 2128/1. Sk. )
BERGAMA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Katrancı ( Katrancı Köyü İç Yolu )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Katrancı ( Katrancı Köyü İç Yolu )
BUCA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Seyhan ( 713. Sk. Aydın Hatboyu Cd. 714. Sk. 643/1. Sk. 700/1. Sk. 701. Sk. 703. Sk. 705. Sk. 707. Sk. 711/1. Sk. 711/2. Sk. 711/3. Sk. 700. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 5:00 - 9:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Reisdere ( 6103. Sk. )
Yalı ( 6278 6201 6266/2 6307 6319/1 6350. Sk. 6348. Sk. 6346. Sk. 6344. Sk. 6343. Sk. 6342. Sk. 6342 Sk. 6339. Sk. 6338/1. Sk. 6338. Sk. 6337. Sk. 6336. Sk. 6332 Sk. 6330. Sk. 6330 Sk. 6329. Sk. 6327. Sk. 6325. Sk. 6324. Sk. 6323. Sk. 6319. Sk. 6317. Sk. 6316. Sk. 6315. Sk. 6314. Sk. 6312. Sk. 6311. Sk. 6306. Sk. 6304. Sk. 6303. Sk. 6302. Sk. 6301. Sk. 6300. Sk. 6299. Sk. 6298. Sk. 6297. Sk. 6296. Sk. 6295. Sk. 6294. Sk. 6293. Sk. 6291/1. Sk. 6291. Sk. 6289. Sk. 6287. Sk. )
ÇİĞLİ / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Uğur Mumcu ( 8995. Sk. 8987. Sk. 8997. Sk. 8992. Sk. Şehitler Cd. 8993. Sk. 8988. Sk. 8982. Sk. 8983. Sk. 8984. Sk. 8985. Sk. 8989. Sk. 8989/1. Sk. 8990. Sk. 8990/1. Sk. )
İnönü
GAZİEMİR / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Zafer
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Irmak ( 819. Sk. 818. Sk. )
Zafer ( 801. Sk. Evka 7 Yolu Sk. )
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bahriye Üçok ( Latife Hanım Sk. Rüştü Sardağ Cd. Girne Blv. Berrin Taşan Sk. 1854. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dedebaşı ( 6116/4. Sk. 6103. Sk. 6104. Sk. 6105. Sk. 6106. Sk. 6107. Sk. 6108. Sk. 6111. Sk. 6111/2. Sk. 6111/3. Sk. 6112. Sk. 6116/1. Sk. 6116/2 6116/3. Sk. 6116/5. Sk. 6116 Ordu Blv. )
Fikri Altay ( 6195. Sk. )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karaman ( Karaman Koyu İç Yolu KARAMAN )
Saat : 9:30 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karaman ( KARAMAN )
Yağlar ( YAĞLAR Yaglar Koyu İç Yolu )
Saat : 9:30 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yağlar
Saat : 9:30 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karaman
KONAK / İZMİR
Saat : 13:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Güzelyalı ( 76. Sk. 56/5. Sk. 56/3. Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Güzelyalı ( 56/1. Sk. )
MENDERES / İZMİR
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Oğlananası Atatürk ( Eski Aydın 7040. Sk. 7039. Sk. 7035 KOYUN AHILI İzmir-Aydın Otoyolu )
Oğlananası Cumhuriyet ( FEVZİ ÇAKMAK )
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Görece Cumhuriyet ( 7204 sokak 7204 5009 7204 sok )
Akçaköy
MENEMEN / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çavuş ( 203. Sk. 218 Sk. 200. Sk. 201. Sk. 202. Sk. 204. Sk. 205. Sk. 206. Sk. 207. Sk. 208. Sk. 209. Sk. 210. Sk. 212. Sk. 214. Sk. 216. Sk. Çavuş Cd. ÇAVUŞ YOLU )
Yıldırım ( 35/6 35/5 Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. )
Buruncuk ( 400. Sk. 402. Sk. 403. Sk. 404. Sk. 405. Sk. 406. Sk. 407. Sk. 412. Sk. 412/1. Sk. 413. Sk. Buruncuk Cd. Buruncuk Kalesi Mevki Çanakkale Asfaltı )
Kesik
Musabey
TİRE / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sarılar ( Sarılar Köyü )
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
TORBALI / İZMİR
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeşilköy ( İZMİR AYDIN Fevzi Çakmak Cd. )
URLA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sıra ( 8001/1 TERE RADİKA BİBERİYE HERCAİ )
Camiatik ( Kehribar Sk. Dörtyol Sk. Akik Sk. MESTAN DAYI YABANGÜLÜ )
Kuşçular ( 8004 8003 8001. Sk. )