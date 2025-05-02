8 Dili Akıcı Konuşan Kardeşler, Gözünü Dünya Şampiyonluğuna Dikti

İzmir'de yaşayan dilbilimci bir ailenin çocukları Maya (11) ve Lara (9) Yıldız, hem akademik hem sportif alanda sergiledikleri üstün başarılarla dikkat çekiyor. Henüz okul öncesi yaşlarda 8 yabancı dili öğrenen kardeşler, şimdi de karatede Türkiye Milli Takımı ile uluslararası başarılar hedefliyor.

Beyin gücüyle başlayan yol, kas gücüne uzandı

Polonya vatandaşı anne Margorzata Yıldız ve Türk baba Ferhat Yıldız’ın yönlendirmesiyle dil eğitimine başlayan çocuklar, kısa sürede İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Lehçe, Türkçe, Rusça, Almanca ve İngilizce'yi akıcı şekilde konuşabilir hale geldi.

Baba Ferhat Yıldız, "İnsanlara dil öğretiyordum, kendi çocuklarıma da aynı disiplini uyguladım. Maya 3, Lara 1 yaşındayken dil eğitimi başladı. Okul öncesi dönemde 8 dili öğrendiler" dedi.

Karatede İzmir şampiyonluğu geldi

Yıldız ailesi, çocukların zihinsel gelişiminin yanında fiziksel gelişimlerine de önem vererek onları bale, buz pateni ve jimnastik gibi sporlara yönlendirdi. Ardından karateye başlayan kardeşler, İzmir şampiyonu olmayı başardı.

Baba Yıldız aynı zamanda karate antrenörü olarak çocuklarını birebir çalıştırıyor. “Spor yapan çocuk daha hızlı düşünüyor, özgüveni artıyor ve karakteri sağlamlaşıyor. Maya’nın uluslararası turnuvalarda neredeyse her rakibiyle kendi dilinde konuşabiliyor olması da çok değerli” dedi.

Hem Türkiye hem Polonya vatandaşı olan Maya Yıldız, "8 yaşında başladığım karateyle Türkiye Milli Takımı’na kadar geldim. Hedefim dünya şampiyonluğu. Yarıştığım ülkelerde arkadaş edinmek, onların kültürünü tanımak ve kendi dillerinde konuşmak beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Disiplinli eğitimin başarıyla buluştuğu yolculuk

Baba Yıldız, “Çocukların okul saatlerinden sonra dil eğitimine ara vermek zorunda kaldık ama öğrendikleri dilleri günlük yaşamlarında hâlâ aktif kullanıyorlar. Eğitimin sadece akademik başarı değil; dil, kültür ve fiziksel gelişimin dengeli birleşimi olduğuna inanıyoruz” dedi.