İzmir'de 8 Eylül Pazar günü 10 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

ALİAĞA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

B. Hayrettin Paşa ( 6110. Sk. )

Saat : 9:00 - 10:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Samurlu ( Yaren Sk. 24/13 DERE 24/16 Cennet Sk. Cumhuriyet 1. Sk. 24/10 Eser Sk. Köyiçi Sk. Mazitepe Sk. Mazıtepe Sk. Samurlu Yolu Çamlık 1. Sk. )

Bozköy

Çakmaklı

Horozgediği

Siteler

BAYINDIR / İZMİR

Saat : 1:00 - 6:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Arıkbaşı ( HUZUR OKUL Çırpı İstasyon Sk. ŞEHİTLİK )

Çiftçigediği

Havuzbaşı

Kızılcaova

Çırpı Cami ( Cambazoğlu Sk. Cansızlar Sk. Cinaloğlu Sk. Erçolak Sk. Eski Değirmen Sk. FEVZİ ÇAKMAK Gazi Sk. Hasan Adanır Sk. Hasan Ali Çk. Karababa Sk. Kazım Karabekir Cd. Kemal Sk. Kuloğlu Sk. )

Saat : 1:00 - 6:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Havuzbaşı ( Havuşbaşı Yolu Havuzbaşı Köyü İç Yolu Bayındır Torbalı Yolu )

Saat : 1:00 - 6:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Havuzbaşı

BORNOVA / İZMİR

Saat : 8:00 - 9:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gürpınar ( 7018/2 Sk. 7023. Sk. 7018/5. Sk. 7018/3. Sk. 7018/2. Sk. 7018. Sk. 7015. Sk. 7012. Sk. 7010/8. Sk. 7010/7. Sk. 7001/1. Sk. 7010/6. Sk. 7001/3. Sk. 7003. Sk. 7003/1. Sk. 7004. Sk. 7004/12. Sk. 7004/6. Sk. 7004/7. Sk. 7005/3. Sk. 7007. Sk. 7009. Sk. 7010 7010/10. Sk. 7010/11. Sk. 7010/12. Sk. 7010/3. Sk. 7010/4. Sk. 7010/5. Sk. 7001. Sk. 7005/4 7010/9 7018/1 7001/2 7005/6 Sk. 7005/5 )

GAZİEMİR / İZMİR

Saat : 1:00 - 1:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Emrez ( 206. Sk. Akçay Akçay Cd. Arslan Kurşun Sanayi Şehit Mithat Karabağ 179. Sk. 179/2. Sk. 179/3. Sk. 180. Sk. 181. Sk. 182. Sk. 183. Sk. 184. Sk. 185. Sk. 186. Sk. 187. Sk. 188. Sk. 189. Sk. 194. Sk. 196. Sk. 204. Sk. 205. Sk. )

Binbaşı Reşatbey

KARABAĞLAR / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karabağlar ( 4009. Sk. 4010. Sk. 4011. Sk. 4012. Sk. 4013. Sk. 4013/1. Sk. 4013/2. Sk. 4016. Sk. 4016/1. Sk. 4017. Sk. 5775. Sk. Yeşillik Cd. 5789 )

Yunus Emre ( 4021. Sk. 4022. Sk. 4023. Sk. 4026. Sk. )

KARABURUN / İZMİR

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İskele ( 2214 2207 2230 102. Sk. 103. Sk. 104. Sk. 105. Sk. 2215. Sk. Ada Sk. Aslanburnu Cd. Burgaz. Cd. 2220 2205 2216 )

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bozköy ( AKÇEKİLİSE )

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Saip ( ESKİ OKUL 3181. Sk. 3186. Sk. )

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İskele ( KUYUCAK )

Merkez

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Merkez ( 1292 1298 AŞAĞI ÇEŞME Eski Pazar Yeri Sk. Karanfil Sk. Lale Sk. Menekşe Sk. Nergis Sk. Sümbül Sk. Çiğdem Sk. Şehit Hakan Algın Cd. LALE 1282 )

KONAK / İZMİR

Saat : 9:00 - 9:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kosova ( 5339. Sk. )

Yeşildere ( 1086. Sk. 1087. Sk. 1088. Sk. 1118. Sk. 5307. Sk. 5314. Sk. 5319. Sk. 5320. Sk. 5322. Sk. 5323. Sk. 5324. Sk. 5325. Sk. 5326. Sk. 5327. Sk. 5328. Sk. 5329. Sk. 5330. Sk. 5331. Sk. 5332. Sk. 5333. Sk. 5333/1. Sk. 5354. Sk. 5357. Sk. 5360. Sk. 5361. Sk. 5362. Sk. 5363. Sk. 5364. Sk. 5365. Sk. 5366. Sk. Ballıkuyu Ballıkuyu Cd. )

Kocakapı ( 1039/1. Sk. 1041. Sk. 1058. Sk. 1059. Sk. 1060. Sk. 1063. Sk. 1064. Sk. 1065. Sk. 1071. Sk. 1072. Sk. 1073. Sk. 1074. Sk. 1081. Sk. 1092. Sk. 1098. Sk. 1099. Sk. )

MENEMEN / İZMİR

Saat : 10:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kasımpaşa ( ATATÜRK Atatürk Cd. Cengiz Topel Cd. Sakızlı Sk. )

Mermerli ( ZİYA GÖKALP Cengiz Topel Gç. Mithatpaşa Cd. Şehit Aycan Aksoy Cd. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Hatundere ( 6118. Sk. 6131 6101. Sk. 6103. Sk. 6104. Sk. 6106. Sk. 6107. Sk. 6108. Sk. 6109. Sk. 6110. Sk. 6111. Sk. 6112. Sk. 6113. Sk. 6114. Sk. 6115. Sk. 6116. Sk. 6117. Sk. 6119. Sk. 6120. Sk. 6121. Sk. 6122. Sk. 6131/1 HATUNDERE 6128 6132 )

Saat : 11:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yıldırım ( 18. Sk. 17 38 Sk. )

Fatih ( Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. ÖZGÜRLÜK 1/7 IHLAMUR BEGONYA ORKİDE YILDIZ MERSİNLİ )

3. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali 39 ülkenin katılımıyla başladı 3. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali 39 ülkenin katılımıyla başladı

SELÇUK / İZMİR

Saat : 13:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Belevi

Saat : 1:00 - 6:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Belevi

TORBALI / İZMİR

Saat : 1:00 - 6:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İstiklal ( FESLEĞEN )

Yazıbaşı ( Pizza Pizza Sk. Pınar Sk. Sardunya Sk. Sarmaşık Cd. Saz Yolu Cd. Serçe Sk. Sülün Sk. Teba Sk. Turna Sk. Urfalı Sk. Uğur Mumcu Cd. Vatan Cd. Yavuz Selim Cd. Zeki Müren Sk. İskele Cd. Şahin Sk. Şirin Sk. 210/2 1912 306 9208 230 )

Çapak

Gazi Mustafa Kemal

Editör: Engin Keskin