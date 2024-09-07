İzmir'de 8 Eylül Pazar günü 10 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
B. Hayrettin Paşa ( 6110. Sk. )
Saat : 9:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Samurlu ( Yaren Sk. 24/13 DERE 24/16 Cennet Sk. Cumhuriyet 1. Sk. 24/10 Eser Sk. Köyiçi Sk. Mazitepe Sk. Mazıtepe Sk. Samurlu Yolu Çamlık 1. Sk. )
Bozköy
Çakmaklı
Horozgediği
Siteler
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 1:00 - 6:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Arıkbaşı ( HUZUR OKUL Çırpı İstasyon Sk. ŞEHİTLİK )
Çiftçigediği
Havuzbaşı
Kızılcaova
Çırpı Cami ( Cambazoğlu Sk. Cansızlar Sk. Cinaloğlu Sk. Erçolak Sk. Eski Değirmen Sk. FEVZİ ÇAKMAK Gazi Sk. Hasan Adanır Sk. Hasan Ali Çk. Karababa Sk. Kazım Karabekir Cd. Kemal Sk. Kuloğlu Sk. )
Saat : 1:00 - 6:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Havuzbaşı ( Havuşbaşı Yolu Havuzbaşı Köyü İç Yolu Bayındır Torbalı Yolu )
Saat : 1:00 - 6:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Havuzbaşı
BORNOVA / İZMİR
Saat : 8:00 - 9:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gürpınar ( 7018/2 Sk. 7023. Sk. 7018/5. Sk. 7018/3. Sk. 7018/2. Sk. 7018. Sk. 7015. Sk. 7012. Sk. 7010/8. Sk. 7010/7. Sk. 7001/1. Sk. 7010/6. Sk. 7001/3. Sk. 7003. Sk. 7003/1. Sk. 7004. Sk. 7004/12. Sk. 7004/6. Sk. 7004/7. Sk. 7005/3. Sk. 7007. Sk. 7009. Sk. 7010 7010/10. Sk. 7010/11. Sk. 7010/12. Sk. 7010/3. Sk. 7010/4. Sk. 7010/5. Sk. 7001. Sk. 7005/4 7010/9 7018/1 7001/2 7005/6 Sk. 7005/5 )
GAZİEMİR / İZMİR
Saat : 1:00 - 1:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Emrez ( 206. Sk. Akçay Akçay Cd. Arslan Kurşun Sanayi Şehit Mithat Karabağ 179. Sk. 179/2. Sk. 179/3. Sk. 180. Sk. 181. Sk. 182. Sk. 183. Sk. 184. Sk. 185. Sk. 186. Sk. 187. Sk. 188. Sk. 189. Sk. 194. Sk. 196. Sk. 204. Sk. 205. Sk. )
Binbaşı Reşatbey
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karabağlar ( 4009. Sk. 4010. Sk. 4011. Sk. 4012. Sk. 4013. Sk. 4013/1. Sk. 4013/2. Sk. 4016. Sk. 4016/1. Sk. 4017. Sk. 5775. Sk. Yeşillik Cd. 5789 )
Yunus Emre ( 4021. Sk. 4022. Sk. 4023. Sk. 4026. Sk. )
KARABURUN / İZMİR
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İskele ( 2214 2207 2230 102. Sk. 103. Sk. 104. Sk. 105. Sk. 2215. Sk. Ada Sk. Aslanburnu Cd. Burgaz. Cd. 2220 2205 2216 )
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bozköy ( AKÇEKİLİSE )
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Saip ( ESKİ OKUL 3181. Sk. 3186. Sk. )
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İskele ( KUYUCAK )
Merkez
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Merkez ( 1292 1298 AŞAĞI ÇEŞME Eski Pazar Yeri Sk. Karanfil Sk. Lale Sk. Menekşe Sk. Nergis Sk. Sümbül Sk. Çiğdem Sk. Şehit Hakan Algın Cd. LALE 1282 )
KONAK / İZMİR
Saat : 9:00 - 9:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kosova ( 5339. Sk. )
Yeşildere ( 1086. Sk. 1087. Sk. 1088. Sk. 1118. Sk. 5307. Sk. 5314. Sk. 5319. Sk. 5320. Sk. 5322. Sk. 5323. Sk. 5324. Sk. 5325. Sk. 5326. Sk. 5327. Sk. 5328. Sk. 5329. Sk. 5330. Sk. 5331. Sk. 5332. Sk. 5333. Sk. 5333/1. Sk. 5354. Sk. 5357. Sk. 5360. Sk. 5361. Sk. 5362. Sk. 5363. Sk. 5364. Sk. 5365. Sk. 5366. Sk. Ballıkuyu Ballıkuyu Cd. )
Kocakapı ( 1039/1. Sk. 1041. Sk. 1058. Sk. 1059. Sk. 1060. Sk. 1063. Sk. 1064. Sk. 1065. Sk. 1071. Sk. 1072. Sk. 1073. Sk. 1074. Sk. 1081. Sk. 1092. Sk. 1098. Sk. 1099. Sk. )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kasımpaşa ( ATATÜRK Atatürk Cd. Cengiz Topel Cd. Sakızlı Sk. )
Mermerli ( ZİYA GÖKALP Cengiz Topel Gç. Mithatpaşa Cd. Şehit Aycan Aksoy Cd. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hatundere ( 6118. Sk. 6131 6101. Sk. 6103. Sk. 6104. Sk. 6106. Sk. 6107. Sk. 6108. Sk. 6109. Sk. 6110. Sk. 6111. Sk. 6112. Sk. 6113. Sk. 6114. Sk. 6115. Sk. 6116. Sk. 6117. Sk. 6119. Sk. 6120. Sk. 6121. Sk. 6122. Sk. 6131/1 HATUNDERE 6128 6132 )
Saat : 11:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yıldırım ( 18. Sk. 17 38 Sk. )
Fatih ( Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. ÖZGÜRLÜK 1/7 IHLAMUR BEGONYA ORKİDE YILDIZ MERSİNLİ )
SELÇUK / İZMİR
Saat : 13:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Belevi
Saat : 1:00 - 6:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Belevi
TORBALI / İZMİR
Saat : 1:00 - 6:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İstiklal ( FESLEĞEN )
Yazıbaşı ( Pizza Pizza Sk. Pınar Sk. Sardunya Sk. Sarmaşık Cd. Saz Yolu Cd. Serçe Sk. Sülün Sk. Teba Sk. Turna Sk. Urfalı Sk. Uğur Mumcu Cd. Vatan Cd. Yavuz Selim Cd. Zeki Müren Sk. İskele Cd. Şahin Sk. Şirin Sk. 210/2 1912 306 9208 230 )
Çapak
Gazi Mustafa Kemal