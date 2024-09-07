Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği ve kuraklık artarken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Eğer hiçbir şeye dokunmazsak, hiçbir şey yapmazsak; 2030 senesinde bu ülke su fakiri bir ülke olarak artık o kategoriye girmiş olacak” dedi.

Tokat’ta tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım ve su konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İklim değişikliği nedeniyle suyun azaldığını hatırlatan ve bununla ilgili tehlikeye dikkat çeken Yumaklı, “Artık bizim kontrol edebildiğimiz, edemediğimiz hususları kıyasladığımızda, kontrol edemediğimiz hususların çok daha fazla etkili olduğu döneme girmiş olduk: Mesela iklim değişikliği!.. Tokat'ın böyle bir sıkıntısı yok ama suyla alakalı emin olun Türkiye'de, dünyada etkisi ve yetkisi olanlar, bu kaynağı nasıl en verimli bir şekilde kullanabiliriz ve bu kaynağı tüketen tarım sektörü ki yüzde 77'sini kullanıyor suyun, bu sektörü nasıl daha verimli bir üretim yapar hale getirebiliriz diye bunun derdinde. Eğer hiçbir şeye dokunmazsak, hiçbir şey yapmazsak 2030 senesinde bu ülke su fakiri bir ülke olarak artık o kategoriye girmiş olacak. Dolayısıyla her işimizde mutlaka bunlara dikkat ediyoruz” diye konuştu.

“Arazi iki yıl ekilmezse araziyi kiraya vereceğiz”

Türkiye'nin tarımsal gelir ve tarımsal hasıla anlamında dünyada ilk 10 ülke içinde olduğunu savunan Yumaklı, önceki günlerde Resmî Gazete’de yayımlanan iki yıl üst üste işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesini öngören yönetmelik üzerinden muhalefete yüklendi. Ekilmeyen tarım arazisini sahiplerine mesajla bildireceklerini, iki yıl ekilmezse araziyi kiraya vereceklerini söyleyen Yumaklı, şunları ifade etti:

“Buradan bunu tekrar söyleyelim. Bu başlıkta hiçbir zaman için biz o mülkiyet sahiplerinin mülkiyetiyle ilgili bir tasarrufta bulunmadık. İstediğimiz şey buraların ekilmesi ve tarımsal üretime dahil olması. Bununla ilgili coğrafi bilgi sistemler de dahil olmak üzere teknolojiyi tamamen kullanır durumdayız. Bununla ilgili, ilk bir sene bittiği andan itibaren o bir senelik süre içerisinde bizim teknolojik olarak tespit ettiğimiz arkadaşların da yerinde teyit ettiği, ekilmeyen arazi varsa onların sahiplerine mesajla diyeceğiz ki, bakın bir sene geçti burası ekilmiyor, önümüzdeki sene de hâlâ ekilmezse o ikinci senenin sonunda mülkiyeti sizin, biz ona karışmıyoruz. Ancak burayı biz devlet olarak kanunun bize verdiği yetkiyle önce o bölgedeki sivil toplum kuruluşları, önder, çiftçiler, ziraat odaları bunlara kira için teklif edeceğiz. Bu kiranın belirlenmesi de bir komisyon marifetiyle olacak. Elde edilen kirayı da biz o mülkiyetin sahibi kimse onun hesabına yatıracağız. Duymuşsunuzdur. Çok bizim bile aklımıza hayalimize gelmeyen senaryolar, işte devlet bu arazileri çökecek, bunları alacak şirketlere verecek falan diye. Bunun spekülasyonunu yapanlar alemi nasıl bilirsin. Kendin gibi de bir laf var. Demek ki akıllarından böyle bir şey geçiyor ki bunları maalesef olacak diye. Kamuoyunu meşgul etmeyi başardılar bir süre ama biz doğruyu söylüyoruz.”

Yönetmelikle ilgili muhalefet ne demişti?

Tarım ve Orman Bakanlığının Resmî Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliği, iki yıl üst üste işlenmeyen tarım arazilerinin, arazinin vasfının değiştirilmemesi ve tarımsal üretimde kullanılması şartıyla sezonluk olarak kiraya verilmesini öngörüyor.

Yönetmelikte, “Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tarım arazileri hariç olmak üzere mülkiyeti gerçek veya tüzel kişilere ait olup üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri, arazinin vasfının değiştirilmemesi ve kiralayan tarafından tarımsal üretimde kullanılması şartıyla bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça sezonluk olarak kiraya verilir” deniliyor.

Yönetmeliğin iptali için dava açtıklarını duyuran CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, yönetmeliğe “Eğer yönetmelik iptal edilmez ise her yıl bütçeden alacağı payı alamayan, bu nedenle önce fakirleşip şimdi de toprağını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Anadolu çiftçisi, çok uluslu şirketlerle sözleşmeli üretime mecbur kalacak ve modern köleler hâline gelmiş olacak” diye tepki göstermişti.

Alp, ayrıca yönetmeliğin, AK Parti'ye yakın vakıf ve derneklere toprak peşkeşi yapılmasının önünü açabileceğini dile getirmişti.