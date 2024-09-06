Kınık, 8. Hasat Festivali ile müzikseverleri büyüleyici bir etkinliğe davet ediyor. Festivale katılmak için hazır mısınız? İşte kaçırmamanız gereken beş harika konser:

1️⃣ Koray Avcı – 9 Eylül, 21.00

Ünlü sanatçı Koray Avcı’nın sahne alacağı ilk gece, şarkıları ve enerjisiyle müzikseverleri coşturacak.

2️⃣ Gazapizm – 10 Eylül, 21.00

Gazapizm, Türk halk müziğinin güçlü seslerinden biri olarak, unutulmaz bir performans sergileyecek.

3️⃣ Melek Mosso – 11 Eylül, 21.00

Melek Mosso’nun etkileyici sesi ve sahne şovu, festivalin en dikkat çeken anlarından biri olacak.

4️⃣ Ece Mumay – 12 Eylül, 21.00

Ece Mumay, modern ve dinamik tarzıyla müzikseverleri kendine hayran bırakacak.

5️⃣ Ümit Besen & Pamela – 13 Eylül, 21.00

Festivalin kapanış gecesinde Ümit Besen ve Pamela’nın muhteşem düeti, unutulmaz bir final sunacak.

🎵 Müziğin ve eğlencenin buluştuğu bu festivalde yerinizi alın, kaçırılmayacak konserler sizleri bekliyor!