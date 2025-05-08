8 Mayıs 2025 itibarıyla Denizli genelinde akaryakıt fiyatları sabit şekilde uygulandı. Tüm ilçelerde benzin, motorin ve LPG fiyatları aynı seviyelerde kaldı. Herhangi bir indirim veya zam yapılmadı.

Denizli genelinde benzin 46,61 tl

Güncel verilere göre Denizli’de benzin litre fiyatı tüm ilçelerde 46,61 TL, motorin litre fiyatı 45,72 TL, LPG litre fiyatı ise 25,96 TL olarak belirlendi. Acıpayam’dan Pamukkale’ye, Tavas’tan Çivril’e kadar tüm ilçelerde bu fiyatlar geçerli.

Denizli ilçelerine göre akaryakıt fiyatları

Fiyat istikrarı sürüyor

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalara rağmen 8 Mayıs’ta Denizli’de akaryakıt fiyatlarında bir oynama yaşanmadı. İlçeler arası dağıtım maliyetleri bu dönemde pompaya yansımadı.