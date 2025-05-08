Muğla genelinde bugün benzin, motorin ve LPG fiyatlarında sınırlı da olsa ilçeler arasında değişiklik gözlemleniyor. Fethiye, Dalaman, Ortaca ve Seydikemer gibi ilçelerde fiyatlar diğer ilçelere göre biraz daha yüksek seyrediyor.

En yüksek fiyat fethiye ve dalaman'da

8 Mayıs 2025 itibarıyla Muğla'da en yüksek benzin ve motorin fiyatı Fethiye, Dalaman, Ortaca ve Seydikemer'de görüldü. Bu ilçelerde benzin litre fiyatı 46,85 TL, motorin litre fiyatı ise 45,96 TL olarak belirlendi.

Diğer ilçelerde (örneğin Bodrum, Marmaris, Milas, Menteşe) ise benzin 46,69 TL, motorin 45,80 TL, LPG ise tüm şehir genelinde sabit olarak 26,09 TL seviyesinde kaldı.

Muğla ilçelerine göre akaryakıt fiyatları

Benzin: 46,69 TL - 46,85 TL/LT

Motorin: 45,80 TL - 45,96 TL/LT

LPG: 26,09 TL/LT (tüm ilçelerde sabit)

Fiyat değişimleri sürpriz yaratmadı

Döviz kuru ve uluslararası petrol piyasasına bağlı olarak belirlenen akaryakıt fiyatlarında, 8 Mayıs itibarıyla herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı. Fiyatların ilçelere göre farklılık göstermesi ise nakliye ve işletme maliyetlerinden kaynaklanıyor.