Çeyrek altın, gram altın ve ziynet altın ne kadar oldu? İşte İzmir'de altının gün ortası satış fiyatları...

İzmir’de kuyumcular odası altın fiyatlarını duyurdu

İzmir Kuyumcular Odası tarafından yayımlanan tavsiye edilen fiyatlara göre, 8 Mayıs 2025 tarihinde 22 ayar bilezik gram fiyatı 4140 TL'den işlem görüyor. Aynı şekilde 18 ayar altın 3590 TL, 14 ayar altın ise 3380 TL seviyesinden satışa sunuluyor. Gram altın ise 4140 TL olarak kayıtlara geçti.

Çeyrek ve ziynet altın kaç lira?

Altın yatırımcısının en çok takip ettiği ürünlerin başında gelen çeyrek altın, İzmir'de yeni basım olarak 7250 TL'den satışa sunulurken, eski çeyrek altın 7240 TL'den alıcı buluyor. Yarım altın fiyatı 14500 TL'ye yükselirken, tam ziynet altın ise 29000 TL seviyesinden satılıyor.

Cumhuriyet altını 29 bin liranın üzerinde

Cumhuriyet altını 29100 TL’den satılırken, has altın fiyatı ise 4223,39 TL olarak açıklandı.

İşte 8 mayıs 2025 izmir altın fiyatları tablosu:

Altın Türü Satış Fiyatı (TL) 22 Ayar Bilezik (1 gr) 4140 18 Ayar Altın (1 gr) 3590 14 Ayar Altın (1 gr) 3380 Gram Altın (24 ayar) 4140 Çeyrek Altın (Yeni) 7250 Çeyrek Altın (Eski) 7240 Yarım Altın 14500 Ziynet Altın 29000 Cumhuriyet Altını 29100 Has Altın (1 gr) 4223,39