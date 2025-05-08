Yatırımcılar ve vatandaşlar 8 Mayıs Perşembe günü için Manisa'da altının ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte güncel fiyatlar…

Manisa kuyumcuları altın fiyatlarını güncelledi

Manisa'da 8 Mayıs 2025 tarihinde gram altın kuyumcu fiyatı 4238,48 TL'den satışa sunulurken, 22 ayar bilezik gram fiyatı ise 4029,11 TL oldu. Serbest piyasada ise gram altın 4158,22 TL'den, 22 ayar bilezik ise 3809,93 TL'den işlem gördü.

Manisa'da çeyrek ve ziynet altın fiyatları

Kuyumcularda Manisa çeyrek altının yeni basımı 6923 TL'den satılırken, eski basım çeyrek altın 6913 TL olarak kaydedildi. Yarım ziynet altın 13827 TL, tam ziynet altın ise 27527 TL'den alıcı buldu. Gremse altın ise 68.924 TL'ye kadar yükseldi.

Cumhuriyet altını 28 bin lirayı aştı

Cumhuriyet sikkeleri arasında yer alan Ata Lira 28267 TL'ye kadar çıkarken, Ata 5'li altın ise 140.966 TL'den işlem görüyor. Serbest piyasada ise Cumhuriyet altını fiyatları biraz daha düşük seyrediyor.