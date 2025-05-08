CHP lideri Özgür Özel, saldırı günü aracının protokol otoparkına alınmaması nedeniyle İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında soruşturma açıldığını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 4 Mayıs'ta katıldığı cenaze töreni çıkışında uğradığı saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Özel, saldırı günü aracının Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) protokol otoparkına alınmaması nedeniyle İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Saldırı günü otopark krizi yaşandı

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için 4 Mayıs 2025'te İstanbul Taksim'de bulunan AKM'de düzenlenen cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tören çıkışı bir kişinin fiziksel saldırısına uğramıştı. Saldırgan Selçuk Tengioğlu, olaydan kısa süre sonra gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Emniyet Müdür yardımcısına soruşturma açıldı

Sözcü gazetesine konuşan Özgür Özel, saldırının gerçekleştiği gün makam aracının protokol otoparkına alınmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Makam aracımızın AKM otoparkına girişine izin verilmedi. Bu kararın sahibi olan emniyet müdürü hakkında soruşturma başlatıldı. Ayrıca usulen koruma ekibim hakkında da soruşturma açıldı."

Soruşturmanın İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Özbek hakkında başlatıldığı ifade edildi.

CHP: Otoparka girişi engellendi

Olayın ardından Özgür Özel'in neden AKM'den yaya olarak ayrıldığı sorusu kamuoyunda gündeme gelmişti. CHP, Özel'in makam aracının protokol otoparkına girişinin emniyet birimleri tarafından engellendiğini açıklamıştı.

Bu gelişme, saldırının gerçekleştiği anda güvenlik önlemlerinin yeterliliği ve organizasyonun işleyişi konusunda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Güvenlik zaafiyeti iddiaları da gündemde

Otopark girişine izin verilmemesi ve ardından yaşanan saldırı, güvenlik zafiyeti iddialarını güçlendirdi. CHP, olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla TBMM'ye araştırma önergesi sunmuş, ancak önerge Cumhur İttifakı'nın oylarıyla reddedilmişti.