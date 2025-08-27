Torbalı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği Uluslararası Halk Dansları Gecesi ile renkli bir organizasyona imza attı. Ertan Ünver Millet Parkı’ndaki amfi tiyatro, etkinliğe katılan Torbalılılarla dolup taşarken, gece adeta kültürlerin buluşma noktası oldu.

Etkinlikte Türkiye’nin yanı sıra Hırvatistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kolombiya, Meksika, Polonya, Bosna Hersek ve Tayland’dan gelen dans toplulukları sahne aldı. Renkli kostümler ve özgün koreografilerle izleyicilerin karşısına çıkan ekipler, coşku dolu gösterileriyle büyük beğeni topladı.

Başkan Demir’den coşkulu mesaj

Gecede Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, seyirciler arasına oturarak gösterileri izleyerek vatandaşlarla birlikte etkinliğe katıldı. Başkan Demir, sahnede yaptığı konuşmada, Cumhuriyet ve Atatürk sevgisini vurguladı:

“Zeybeklerden sonra özellikle buraya gelerek sizleri selamlamak istedim. Bizler Cumhuriyet ve Atatürk çocuklarıyız. Sadece zeybek oynarken diz çökeriz. Hiçbir baskı, hiçbir zulüm bizi diz çöktüremez. Torbalı’da nefes aldığımız sürece Cumhuriyetimizden ve Mustafa Kemal Atatürk’ten taviz vermeyiz” ifadelerini kullandı.

Kültürel çeşitlilik izleyenleri büyüledi

Gece boyunca sahne alan uluslararası topluluklar, farklı dans stilleri ve renkli kostümleriyle Torbalılılara unutulmaz anlar yaşattı. İzleyiciler, etkinliği ayakta alkışlayarak kültürel çeşitliliğin ve kardeşliğin en güzel örneklerinden birine tanıklık etti.

Torbalı Belediyesi, bu tür organizasyonlarla hem ulusal değerleri yaşatmayı hem de farklı kültürleri bir araya getirerek ilçede kültürel farkındalık oluşturmayı hedefliyor.