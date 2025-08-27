Buca Belediyesi, ilçenin simgesi haline gelen bardacık incirini tanıtmak ve üreticiyi desteklemek amacıyla ikinci kez “Buca Bardacık Şenliği”ni düzenliyor. Etkinlik, 31 Ağustos Pazar günü Karacaağaç Mahallesi’nde gerçekleşecek ve İzmirli vatandaşları tarımsal zenginliklerle buluşturacak.

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, şenlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Bardacık, Buca’nın bereketli topraklarında yetişen ve geçmişi onlarca yıl öncesine dayanan çok değerli bir ürünümüzdür. Bu şenlikle hem üreticimizin emeğini görünür kılmayı hem de Buca Bardacığı’nı hak ettiği yere taşımayı hedefliyoruz. Tarımsal değerlerimizi Türkiye’ye tanıtmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

Etkinlikte eğlence ve kültür bir arada

Şenlikte Buca Bardacığı’nın tadına varmak isteyen katılımcılar, aynı zamanda birbirinden renkli etkinliklerle keyifli vakit geçirecek. Gün boyu sürecek organizasyonda Öznur Korkmaz, Koray Çatal ve Hikmet Bakan gibi sanatçılar sahne alacak. Halk dansları gösterileri ve çeşitli kültürel aktiviteler şenliğe ayrı bir renk katacak.

Domates Güzeli Yarışması ile nostalji

Etkinlik kapsamında ayrıca usta sanatçı Ayşen Gruda anısına Domates Güzeli Yarışması düzenlenecek. Karacaağaç Mahallesi’nin ünlü domatesleri de görücüye çıkacak ve şenlik, hem incir hem de domates gibi Buca’nın tarımsal değerlerini kutlama fırsatı sunacak.

Buca Belediyesi, tarım ve kültürü bir araya getiren bu şenlikle hem üreticiye destek olmayı hem de İzmir’in tarımsal zenginliklerini tanıtmayı amaçlıyor.