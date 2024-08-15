8 Yaşındaki Cesur Kız, Silahlı Soyguncuyu Etkisiz Hale Getirdi

Minnesota'nın Maplewood kentinde Big Discount Liquors mağazasında yaşanan olayda, 8 yaşındaki cesur bir kız çocuğu, babasını savunarak silahlı bir soyguncuyu etkisiz hale getirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, küçük kızın beyzbol sopasıyla soyguncuya saldırarak babasını kurtardığı görüldü.

Cesur müdahale

Olay, Cumartesi akşamı saat 21:30 civarında mağazanın kapanmasına yakın bir saatte gerçekleşti. Soyguncu, mağazaya girip bir süre dolaştıktan sonra kasaya yöneldi ve silahını çıkararak mağaza sahibi Leo'dan kasadaki parayı istedi. Leo, kızının güvenliği için soyguncuya parayı vermeyi teklif etti, ancak soyguncu silahını kullanarak kasanın arkasına geçti.

Küçük kızın cesareti

Bu esnada, Leo'nun 8 yaşındaki kızı, elinde beyzbol sopasıyla sahneye çıktı. Cesur kız, yerdeki soyguncuya defalarca vurdu ve babasını büyük bir tehlikeden kurtardı. Leo, soyguncudan silahı almayı başardı ve soyguncu herhangi bir para ya da silah alamadan kaçtı.

Polisin hızlı müdahalesi ve tutuklama

Olayın ardından, Maplewood polisi kısa sürede şüpheliyi yakaladı. Soyguncunun 37 yaşındaki Conchobhar Morrell olduğu belirlendi. Morrell, başta tutuklanmaya direndiğini, ancak daha sonra teslim olduğunu söyledi. Daha önce de birinci derece soygun suçundan sabıkalı olan Morrell, bu kez birinci derece ağır soygun teşebbüsü suçlamasıyla tutuklandı.

Gurur dolu baba

Leo, kızının bu cesurca müdahalesinden dolayı duyduğu gururu dile getirerek, "Onunla gurur duyuyorum, çok güçlü" dedi. Kızının olaya müdahale ettiğini güvenlik kamerası görüntülerini izleyene kadar fark etmediğini belirtti.