Libya Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi, Mpox (eski adıyla maymun çiçeği) virüsüne karşı ülke genelinde alarm durumuna geçildiğini ve "acil önlem paketi"nin uygulamaya alındığını duyurdu. Libya, Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (Africa CDC) kıtadaki 16 ülkede Mpox vakalarında artış yaşandığını açıklamasının ardından harekete geçti.

Ülke genelinde alarm durumu

Libya Ulusal Ajansı (LANA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki kara, deniz ve hava terminallerinde bulunan uluslararası sağlık ofislerinde alarm durumuna geçildi. Bu karar, Libya'da Mpox virüsüne karşı hazırlıklı olunmasını ve vakalara hızlı müdahale edilmesini sağlamak amacıyla alındı. Libya’da henüz Mpox vakası tespit edilmemiş olsa da, halk sağlığı laboratuvarlarının ve acil tedavi odalarının hazır hale getirildiği belirtildi.

Mpox virüsüne karşı alınan önlemler

Mpox virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan ya da enfekte olmuş bireylerden bulaşabiliyor. Virüs, enfekte bireylerin cilt döküntüleriyle temas, bu döküntülerin bulaştığı eşyaların kullanımı ve vücut sıvılarıyla temas yoluyla yayılıyor. Belirtiler, enfekte olduktan sonraki 5 ila 21 gün arasında ortaya çıkabiliyor ve yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, yorgunluk, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer döküntüler şeklinde kendini gösteriyor.

Özel bir tedavi yöntemi bulunmayan Mpox virüsüne karşı tedavi, genellikle antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların çoğu hastalığı hafif semptomlarla atlatıyor ve birkaç hafta içinde iyileşiyor.