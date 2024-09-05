Halk TV’nin haberine göre, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları yeniden başlatıldı. ASELSAN’ın yer altı görüntüleme cihazlarıyla yapılan aramalarda köy mezarlığında bazı bulgulara ulaşıldı. Bu bulgular, detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Jandarma ve polisin 12 bin 565 aracı taradığı, 150 aracı sorguladığı ve 130 kişinin ifadesini aldığı soruşturmada henüz sonuç elde edilemedi. 120 haneli Tavşantepe Mahallesi’nde aramalar tekrar başlayacak ve 2 bin personel mahalleyi ve çevresini yeniden tarayacak. Ayrıca Narin’in kaybolduğu bölgenin uydu fotoğrafları da elde edilerek incelemelere dahil edildi.