TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezonun başlamasına saatler kala Karşıyaka, üç yeni transferini resmen açıkladı. Takım, daha önce 2012-13 sezonunda da forma giyen ve son 4 yılda Bandırmaspor, Bodrumspor ve Esenler Erokspor'da şampiyonluklar yaşayan 38 yaşındaki stoper Onur Akbay, geçen sezon Batman Petrolspor'la şampiyon olan 33 yaşındaki sol bek Gökhan Meral, ve aynı takımdan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Bedran Ekin'i kadrosuna kattı. Onur'un lisansı, Kırşehir FSK maçına yetişecek. Takımda yeni transferlerden Kadir'in de lisansı çıkarıldı. Maç öncesi Yasin Ozan dışında eksik bulunmuyor.

İsim sponsorluğu tartışması

112 yıllık Karşıyaka Spor Kulübü'nde, futbol takımına bu sezon ilk kez gelecek olan isim sponsorluğu, taraftarları ikiye böldü. Başkan İlker Ergüllü’nün şirketi Endo aracılığıyla kulübe büyük bir mali kaynak sağlamasıyla takımın isim sponsorluğu yapılacağı açıklandı. Ancak bazı taraftarlar bu karara karşı çıkıp, köklü kulüplerde bu tür uygulamaların olmadığını savunarak, Karşıyaka isminin sponsorla anılmasına tepki gösterdi.

Bazı taraftar grupları karardan dönülmesi için çağrıda bulunurken, diğer taraftarlar ise günümüz futbolunda ve ekonomik koşullarda isim sponsorluğunun doğal bir ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Yönetim ise voleybol ve basketbolda da isim sponsorluğu yapıldığını ve 3'üncü Lig'deki futbol takımının hedefe oynayabilmesi için bu sponsorluğun zorunlu hale geldiğini savunuyor.