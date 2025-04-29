İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde sahte alkol üreticilerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 yasa dışı imalathanenin ortaya çıkarıldığını, toplam 137 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda yaklaşık 94 milyon TL değerinde kaçak içki ve üretim ekipmanı ele geçirildi.

Türkiye genelinde eş zamanlı operasyon

Cumhuriyet Başsavcılıkları’nın talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlar kapsamında 81 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. İl Emniyet Müdürlükleri’ne bağlı KOM Şube ekiplerinin katıldığı operasyonda kaçak içki üretimi ve dağıtımı yapan kişi ve adreslere müdahale edildi.

12 yasa dışı imalathane deşifre edildi

Operasyonlarda;

12 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi,

63 bin 150 litre etil alkol,

96 bin 992 şişe kaçak ve sahte içki,

807 litre dökme kaçak içki,

2 bin 106 adet alkol aroması,

66 bin 500 adet sahte etiket, Denizli'de 17 yaşındaki gençten acı haber! Boş arazide ölü bulundu

4 bin 30 adet sahte bandrol,

9 bin 109 adet boş şişe,

88 bin 376 adet kapak ele geçirildi.

Vergi kaybı: 94 milyon TL

Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimlerinin de katkı sunduğu operasyonlarda, ele geçirilen sahte ürünlerin piyasa değeri yaklaşık 94 milyon TL olarak belirlendi. Bu miktarın devletin vergi kaybı olarak önüne geçildiği açıklandı.

Bakan Yerlikaya’dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaşarak şunları kaydetti:

“Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve KOM Başkanlığı koordinesinde 81 ilde yapılan çalışmalarla sahte alkol üretimi yapan 137 şahıs yakalandı. Bu mücadelemiz aralıksız sürecek.”