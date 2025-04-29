İzmir Kuyumcular Odası'nın açıkladığı tavsiye fiyatlara göre, gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere birçok türde fiyat güncellendi. Peki bugün İzmir'de çeyrek, yarım, ziynet ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte detaylar...

İzmir Kuyumcular Odası 29 Nisan 2025 Salı altın fiyatları

Fiyatlar İzmir Kuyumcular Odası tarafından belirlenen güncel tavsiye fiyatlardır.

Altın Türü Satış Fiyatı (TL)
Gram Altın 4.080 TL
Has Altın (Saf Altın) 4.155,32 TL
22 Ayar Bilezik 4.080 TL
18 Ayar Bilezik 3.540 TL
14 Ayar Bilezik 3.330 TL
Çeyrek Altın (Yeni) 7.140 TL
Çeyrek Altın (Eski) 7.130 TL
Yarım Altın (Yeni) 14.280 TL
Yarım Altın (Eski) 14.260 TL
Ziynet Altın 28.560 TL
Cumhuriyet Altını 28.650 TL

Altın piyasasında son durum

Altın fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle iç piyasada hareketli bir seyir izliyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine dair olumlu sinyaller, ons altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluştururken, iç piyasada gram altın fiyatları 4.080 TL seviyesinden işlem görüyor. Özellikle yatırımcılar, güvenli liman arayışında altına yönelmeye devam ediyor.

Aydın’da altın fiyatları ne kadar oldu? 29 Nisan 2025 Salı güncel gram, çeyrek, bilezik fiyatları Aydın’da altın fiyatları ne kadar oldu? 29 Nisan 2025 Salı güncel gram, çeyrek, bilezik fiyatları

📌 Not: Belirtilen fiyatlar İzmir kuyumcu piyasasında tavsiye edilen ortalama satış fiyatlarıdır. Şehir içindeki bazı kuyumcularda fiyatlar farklılık gösterebilir.

Kaynak: HABER MERKEZİ