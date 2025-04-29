İzmir Kuyumcular Odası'nın açıkladığı tavsiye fiyatlara göre, gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere birçok türde fiyat güncellendi. Peki bugün İzmir'de çeyrek, yarım, ziynet ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte detaylar...

İzmir Kuyumcular Odası 29 Nisan 2025 Salı altın fiyatları

Fiyatlar İzmir Kuyumcular Odası tarafından belirlenen güncel tavsiye fiyatlardır.

Altın Türü Satış Fiyatı (TL) Gram Altın 4.080 TL Has Altın (Saf Altın) 4.155,32 TL 22 Ayar Bilezik 4.080 TL 18 Ayar Bilezik 3.540 TL 14 Ayar Bilezik 3.330 TL Çeyrek Altın (Yeni) 7.140 TL Çeyrek Altın (Eski) 7.130 TL Yarım Altın (Yeni) 14.280 TL Yarım Altın (Eski) 14.260 TL Ziynet Altın 28.560 TL Cumhuriyet Altını 28.650 TL

Altın piyasasında son durum

Altın fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle iç piyasada hareketli bir seyir izliyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine dair olumlu sinyaller, ons altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluştururken, iç piyasada gram altın fiyatları 4.080 TL seviyesinden işlem görüyor. Özellikle yatırımcılar, güvenli liman arayışında altına yönelmeye devam ediyor.

📌 Not: Belirtilen fiyatlar İzmir kuyumcu piyasasında tavsiye edilen ortalama satış fiyatlarıdır. Şehir içindeki bazı kuyumcularda fiyatlar farklılık gösterebilir.