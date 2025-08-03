Bu hafta daha bağımsız, özgür ve yenilikçi düşünmeye açık olabiliriz. Hepimizin hayatında sıkışmış, bizi geriye çeken ya da heyecanımızı kaybettiğimiz konular vardır ya… İşte, bu dolunayla birlikte harekete geçmek, özgürleşmek ve yeni yollar aramak mümkün hale geliyor.

Bu dönemde özellikle grup çalışmalarına katılmak, sosyal çevremizi genişletmek, farklı fikir ve görüşlere açık olmak bize büyük fırsatlar sunabilir. Yani biraz kafamızın içindeki eski kalıplardan sıyrılıp farklı olanın cazibesine kapılmakta fayda var. Yeni bir arkadaş grubuna dahil olabilir, yeni bir derneğe ya da kulübe katılabilir, toplumsal fayda sağlayacak projelerde görev alabiliriz.

Teknolojiyle ilgili konular da ön plana çıkabilir. Bu dolunay, belki uzun zamandır ertelediğimiz dijital bir projeye başlamak, teknolojiyle daha fazla iç içe olmak, belki yeni teknolojik ürünlere yatırım yapmak açısından destekleyici. Sosyal medya ve dijital platformlar üzerinde görünürlüğümüzü arttırmak ve kendimizi ifade etmenin yenilikçi yollarını keşfetmek için de harika bir dönem. Fakat Merkür’ün hâlâ geri harekette olduğunu unutmayalım. Tüm dijital, teknolojik girişimlerimizi 12 Ağustos’tan sonraya bırakabiliriz.

Kova enerjisi biraz asi ve kurallara karşı gelen bir yapıya sahip. Bu yüzden de hayatımızın belli alanlarında “Artık yeter” deyip isyan bayrağını açmak isteyebiliriz. Eğer ilişkilerimizde, iş ortamımızda ya da aile hayatımızda özgürlüğümüzün kısıtlandığını hissediyorsak bu konuları açık açık konuşup çözebiliriz. Ancak bunu yaparken biraz dikkatli olmalıyız çünkü fazla sert çıkışlar beklemediğimiz krizlere neden olabilir.

İlişkiler hassaslaşabilir

Bu dolunay döneminde ne yazık ki Mars ve Satürn gezegenleri arasındaki gerilim de keskinleşecek. Yani ilişkiler biraz hassaslaşabilir. Mars, Terazi burcundayken aslında ilişkide dengeyi korumaya, çatışmadan kaçmaya çalışırız. Fakat karşı taraftaki Satürn sanki bizi kışkırtmak ister gibi; karşımıza sert tavırlar, inatçılık ve uzlaşmazlık çıkarabilir. Bu yüzden partnerimizle, eşimizle, ortağımızla veya yakın çevremizdeki insanlarla küçük konularda bile gereksiz güç savaşlarına girebiliriz. Ufak meselelerin bile büyüme riski var. O nedenle sakin kalıp egomuzu kontrol altında tutmamız çok önemli.

İş hayatında da dikkat etmemiz gereken konular var. Bir yandan işbirliği yapmak, takım halinde hareket etmek ve uyumlu çalışmak isterken diğer yandan karşımıza otorite figürleri veya bizden daha güçlü pozisyondaki kişiler çıkabilir. Üstlerle ya da patronlarla anlaşmazlık yaşama ihtimalimiz yüksek. Üzerimizdeki baskıyı arttırabilirler.

Bu da özgüvenimizi azaltıp bizi demotive edebilir. Sabırlı olmak, fevri hareketlerden kaçınmak, haklarımızı savunurken diplomatik davranmak çok daha iyi sonuçlar verebilir.

Ani hareketlerden, riskli sporlardan ve kendimizi zorlayacak aktivitelerden uzak durmamız iyi olur. Özellikle bel bölgemiz, böbreklerimiz, başımız ve kaslarımız hassas olabilir.